Programa retirou dois milhões de pessoas da lista de devedores no Brasil

O Governo do Brasil conseguiu que os bancos eliminassem dois milhões de pessoas registadas na lista de incumpridores numa semana e renegociou 500 milhões de reais em dívidas individuais (95 milhões de euros), disseram esta segunda-feira fontes oficiais.

"O Programa 'Desenrola', que foi pensado para permitir que pessoas com pequenas dívidas voltassem a tomar crédito, completou uma semana com dois milhões de cadastros de devedores apagados e 500 milhões em dívidas renegociadas", escreveu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O plano lançado pelo Governo brasileiro, que vigorará até 31 de dezembro, procura numa primeira fase retirar da lista de devedores as pessoas com dívidas até 100 reais (19,08 euros) para, desta forma, permitir que retomem empréstimos e assinem contratos de arrendamento.

Além disso, os bancos poderão oferecer aos brasileiros com rendimento de até 20 mil reais (3,8 mil euros) a renegociação do prazo de pagamento das suas dívidas, o que poderá beneficiar 30 milhões de brasileiros, segundo cálculos oficiais.

O programa, ao qual aderiram voluntariamente todos os grandes bancos com operação no país, libertará até 50 mil milhões de reais (9,5 mil milhões de euros) em crédito ao sistema financeiro em troca de entidades que ofereçam descontos e juros menores aos clientes endividados.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) elogiou os primeiros resultados do programa na sexta-feira e reiterou "o compromisso dos bancos brasileiros com o sucesso do programa."

Embora o plano contra o endividamento tenha sido lançado apenas há uma semana, o Governo brasileiro já alertou para a existência de fraudes nas redes sociais e pediu aos cidadãos interessados que se dirijam apenas aos seus bancos para não serem enganados.

Há 70 milhões de pessoas com dívidas pendentes, um terço da população brasileira, segundo o Governo.