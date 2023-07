Ensino superior, IRS e eleições em Espanha em destaque na imprensa nacional

Correio da manhã:

- “Tribunal da Relação de Évora. Mulher prefere marido na cadeia”

- “Família quer Félix no Benfica”

- “Estado costa no aforro e paga mais a investimentos”

- “PP de Feijóo com mais votos [em Espanha]. Direita vence sem maioria”

- “Armando Pereira. Esquema dá 32 milhões a milionário”

Sporting. ´Monstro´ Gyokeres impressiona leões”

- Crime de Penela. Amante diz que mandou matar para salvar filhos”

Público:

- "Segurança Social vai ficar impedida de escolher tribunais para reclamar dívidas"

- "Eleições em Espanha - PP de Feijóo ganha, mas não alcança a maioria com o Vox"

- "Sánchez resiste e PSOE até supera as expectativas"

- "Resultados tornam provável cenário de ingovernabilidade"

- "Músicas do Mundo - Cantando, Silvana Estrada mandou a tristeza embora"

- "Reportagem - O limbo da espera no centro do SEF do aeroporto"

- "Tour de França - Vingegaard venceu pela segunda vez e já pensa no tri"

- "Acesso ao superior - Concurso arranca hoje com várias mudanças"

Jornal de Notícias:

- "Há mais de 200 pedidos por ano para novos mestrados"

- "Tráfico e consumo de droga faz-se às claras no bairro da Sé"

- "Feijóo vence mas não chega à maioria absoluta, nem com a extrema-direita"

- "Calor - Venda de ar condicionado e ventoinhas dispara com temperaturas elevadas"

- "Penafiel - Ucraniana espancada por julgarem que era russa"

- "IRS - Fisco corrige tabelas e cobra menos a pais com filhos deficientes"

- "Legislação - Promulgação com críticas tornou-se a norma com Marcelo"

- "Porto - Canis com lotação esgotada apostam em campanhas de doação"

- "Entrevista: 'Queremos ganhar tudo e não temos medo de ninguém' - Toni Martinez [FC Porto]"

- "Mundial - Derrota com Países Baixos (1-0) na estreia das Navegadoras"

- "Ciclismo - Vingegaard consagrado em Paris com segundo triunfo no Tour"

Diário de Notícias:

- "Paulo Vizeu Pinheiro: 'Na JMJ vamos ter um Estado com mais polícia, mais armado não'"

- "Eleições em Espanha - Feijóo ganhou. Governará?"

- "Projetos - De escriturária a artista plástica: Zélia, mãos de tesoura"

- "Kimberly Kivvaq Pikok - A esquimó que a Glex trouxe aos Açores para contar o degelo no Alasca"

- "Bancada Parlamentar - Opinião de Inês Sousa Real e Rui Tavares"

- "PSD - Montenegro em Chão de Lagoa: Poncha, 'selfies' e ataques a Costa"

- "Descontos - Fisco corrige tabelas de IRS e dá ganho salarial líquido a pais com filhos deficientes"

Negócios:

- "Conversa Capital - Pedro Ferrão Tavares [secretário de Estado da Justiça]: Meta é ter cobrança de dívidas 'em 22 meses'"

- "Investimento terá caído três vezes mais que média do euro face ao pré-covid"

- "Investidor privado - A arte também serve para embelezar a riqueza"

- "Nuri fecha sem aviso com dívidas de 12 milhões e 108 desempregados"

- "Bolsa - Europa vence EUA nos fundos expostos à bitcoin"

- "Poupança - Apesar de corte, certificados ainda atraem famílias"

- "Trabalho - Regularização massiva de precários criou 'confusão'"

A Bola:

- “Miguel Veloso e de Franceschi [antigos leões] aprovam lateral-direito”

- “’Zanoli é muito forte!”

- “Benfica. Ramos fundamental para Schmidt”

- “FC Porto. Pinto da Costa na mira do Ministério público”

- “Futebol feminino. Derrota na estreia no mundial não apaga esperança”

- “Atletismo. Benfica campeão nos masculinos, Sporting nos femininos”

O Jogo

- “Derlei. ‘Provem que são o melhor ataque’ [FC Porto]”

- “Benfica. ´Kokçu evoluiu muito’”

- “Cor Pot, ex-adjunto do Feyenoord destaca condição física do médio”

- “Sporting. Zanoli é mais um na saga”

Record

- “Águia quase pronta”

- “Schmidt apenas com duas dúvidas no onze para a Supertaça”

- “Leões admitem investir até 15 milhões de euros. ´Truta’ para o meio campo de Amorim”

- “FC Porto. Urgência por Varela”

- “Mundial de futebol feminino. “Estreia amarga. Holanda 1 – 0 Portugal”