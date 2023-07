Kiev reclama reconquista de mais de 10 quilómetros na última semana

O Ministério da Defesa da Ucrânia indicou hoje que a contraofensiva "continua ativa no sul e no leste" e que Kiev reconquistou mais 10,9 quilómetros na zona meridional da frente na última semana.

"Os território libertados aumentaram em mais 10,9 quilómetros numa semana", escreveu a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, nas redes sociais.

Hanna Maliar acrescentou que no sul, as tropas ucranianas conseguiram "fazer recuar" 9,25 quilómetros as forças ocupantes russas, desde que começou a operação de contraofensiva.

A vice-ministra da Defesa disse ainda que as operações militares de Kiev "continuam em direção às cidade ocupadas" de Melitopol e Berdiansk, no sul do país enquanto se mantêm combates nas províncias de Donetsk e Zaporijia.

As informações diárias sobre a contraofensiva não são verificadas por entidades independentes.

A Ucrânia lançou no princípio de junho a contraofensiva militar com ataques na cidade de Bakhmut e na zona sul da frente de combate.