Governo de Kiev reclama reconquista de territórios no sul e no leste

O Exército ucraniano reconquistou às forças russas um total 37 quilómetros quadrados no leste e no sul da Ucrânia durante a contra ofensiva em curso nessas regiões, disse hoje a vice-ministra da Defesa de Kiev, Ganna Malear.

No sul, "o território libertado aumentou para 28,4 quilómetros quadrados", elevando para 158 quilómetros quadrados a superfície total reconquistada nesta zona do país desde o início da contra ofensiva no início de junho, disse Ganna Maliar.

No leste, os ganhos de Kiev ascenderam a nove quilómetros quadrados.

Por outro lado, o exército da Ucrânia reclama o derrube de 13 aparelhos aéreos não tripulados ('drones') russos nas últimas horas sem referir a eventual existência de vítimas ou danos materiais.

Segundo o Estado Maior do Exército ucraniano, "durante a madrugada (...) as forças de ocupação russas levaram a cabo outro ataque com drones 'Shaed' (de fabrico iraniano)" indicando que foram projetados 17 aparelhos pelas forças da Rússia.

Os alvos dos 'drones' não foram especificados.