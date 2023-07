Pensões mais baixas ganham 10 euros

"Pensões mais baixas vão ganhar 10 euros, mais altas levam 200", é manchete do Dário de Notícias deste domingo, 9 de Julho.

Outra tema que continua a marcar a actualidade é a demissão do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira. "Cravinho autoriza negócio que demitiu governante", revela hoje o Correio da Manhã.

Já o Público destaca a morte de José Mattoso, considerando-o um "grande historiador". O periódico dá também conta que os "Americanos explicam mais de 40% do aumento dos turistas estrangeiros" no nosso país.

Por sua vez, o Jornal de Notícias faz manchete com a "Falta de informação dita desinteresse por apadrinhamento civil".

Na imprensa desportiva, A Bola e o Record dão destaque ao Benfica. A primeira publicação revela que Jurásek é o novo reforço doa encarnados: "Fechado. Viaja hoje para Lisboa e assina por cinco épocas". Por seu turno, o segundo jornal destaca que "Félix é sonho de verão" dos encarnados, um regresso à Luz que "é difícil mas não impossível". Por fim, O Jogo faz capa com uma entrevista a Mbemba, defesa do Olímpico de Marselha, que afirma que "Conceição dá tudo e exige o mesmo".

Confira os títulos dos jornais de hoje e, na galeria, as respectivas capas:

Ver Galeria

Público

- "Americanos explicam mais de 40% do aumento dos turistas estrangeiros"

- "(1933-2023) José Mattoso - Um 'grande historiador' que ajudou a 'definir o país'"

- "Comissão para o novo aeroporto já definiu o que vai avaliar

- "Madagáscar - Quando só sobram cactos para matar a fome"

- "Espanha - Esquerda tem 15 dias para evitar governo do PP e do Vox"

- "Guerra - Envio de bombas de fragmentação para a Ucrânia divide aliados"

- "Pré-época - Sporting um pouco atrás de Benfica e FC Porto"

- "Saúde mental - Rapaz de 15 anos retido num hospital há meses à espera de vaga no sistema de protecção"

Jornal de Notícias

- "Falta de informação dita desinteresse por apadrinhamento civil"

- "Notícias Magazine - Sonhos desfeitos na estrada"

- "Orgulho gay - Polémica com Câmara inflamou marcha com 15 mil"

- "Rui Pinto acusado de espiar advogados do F. C. Porto"

- "Diagnóstico - Espirometrias em todos os centros de saúde"

- "Porto - Tascos pedem apoio para sobreviver e continuar a servir bem"

- "Benfica - Jurásek fechado por 13 milhões voa para estágio"

- "Entrevista JN/TSF: 'Há um desafio de democratização do acesso na Casa da Música', Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura"

- "Douro - Comboio histórico volta aos carris até novembro"

Diário de Notícias

- "Pensões mais baixas vão ganhar 10 euros, mais altas levam 200"

- "Religião - Igreja Católica perdeu fiéis, mas há mais muçulmanos, evangélicos e ortodoxos"

- "Iniciativa Liberal - Virar de página, alternativas e um dilema XXIL nas Jornadas Parlamentares"

- "Tempestade Perfeita - Ministra sacode pressão do PS no caso dos contratos no setor da Defesa"

- "Doença mental - A quetamina ao serviço do tratamento de depressões e adições"

- "José Mattoso - 1933-2023 - Marcelo lamenta a morte de 'um dos grandes sábios portugueses'"

- "Entrevista a Jaber Barbalho Filho, ministro das cidades: 'As pessoas precisam de vir à Amazónia e entender os desafios'"

- "Liga Saudita - Há cinco portugueses a treinar na Arábia, mas nem todos têm estrelas na equipa"

- "Notícias Magazine - Sonhos perdidos na estrada"

- "Estreia 'Prova de Vida' - O novo espaço de António Araújo recupera hoje a glória de Eládio Clímaco"

Correio da Manhã

- "Cravinho autoriza negócio que demitiu governante, quando era ministro da Defesa"

- "Atual MNE aprovou manutenção dos hélis uma semana antes de Capitão Ferreira assinar contrato"

- "Polícia racista em vídeo emitido pela RTP"

- "Saiba qual é o salário médio no seu distrito"

- "Piratas ameaçam. Forças Armadas alvo de ataques informáticos"

- "Metade dos portugueses dá título ao Benfica"

A Bola

- "Benfica. Fechado. Jurásek viaja hoje para Lisboa e assina por cinco épocas"

- "FC Porto. Ronaldo já falou com Otávio"

- "José Angel é leão. Lateral-esquerdo espanhol apresenta-se amanhã"

- "Gyokeres está a chegar. Avançado sueco esperado nos próximos dias"

Record

- "Félix é sonho de verão"

- "Regresso à Luz neste defeso é difícil, mas não impossível"

- "Sporting. Carmona fechado. Lateral espanhol deve chegar amanhã"

- "FC Porto. Al Nassr pode oferecer ao médio 17 ME por ano"

O Jogo

- "Conceição dá tudo e exige o mesmo"

- "Jurásek fechado até 2028"

- "Entrevista: Mbemba, imperial na primeira época no Marselha, não esqueceu o Dragão"

- "Braga. Salvador recusa 15 ME por Musrati".