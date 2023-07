Primeiro-ministro de Israel já teve alta hospitalar após desidratação

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu hoje alta do hospitalar, após ser internado no sábado com desidratação, informou o seu gabinete.

O primeiro-ministro, de 73 anos, foi transportado de urgência, no sábado, para o hospital Sheba, o maior hospital de Israel, situado perto de Telavive.

"O nosso diagnóstico, após a realização de uma série de exames, incluindo exames laboratoriais, é que o motivo do internamento foi a desidratação", afirmou Amit Segev, chefe do departamento de cardiologia do hospital, num vídeo transmitido pelo seu serviço, citado pela agência France-Presse (AFP).

"O seu coração está completamente normal (...), não se descobriu nenhuma arritmia (...), decidimos colocar-lhe um Holter subcutâneo para continuar a monitorização", acrescentou o médico.

Netanyahu estava de férias com a sua família no Lago Kineret, no norte de Israel, quando uma onda de calor atingiu todo o país.

Numa gravação de vídeo publicada depois da sua hospitalização, Netanyahu afirmou que passou um tempo no lago com a sua mulher, "ao sol, sem chapéu e sem água".

"Não foi uma boa ideia", acrescentou o primeiro-ministro, salientando que se sentia "muito bem".

Netanyahu recomendou aos israelitas que "passem menos tempo ao sol" e "bebam mais água" devido ao forte calor que se faz sentir no país.

Em outubro, foi hospitalizado durante a noite, depois de se sentir mal durante o jejum de Yom Kippur, o feriado mais sagrado do calendário religioso.

Benjamin Netanyahu, que venceu as eleições de novembro de 2022, com os seus aliados dos partidos ultraortodoxos e de extrema-direita, está a lutar internamente contra uma oposição implacável ao projeto de reforma judicial defendido pelo seu governo.

Entre outras, o primeiro-ministro é acusado de corrupção numa série de casos.

Netanyahu refuta as acusações feitas contra ele e considera-se vítima de uma caça às bruxas.