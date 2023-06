Quanto custa lutar pelo título de campeã na Taça do Mundo?

Madalena Costa, jovem campeã europeia e mundial de patinagem artística, apurou-se para a final da Taça do Mundo, mas esteve em risco de não estar na Argentina a lutar pelo título de campeã.

A falta de apoios institucionais foi um obstáculo, só ultrapassado pela GoFundMe. A patinadora madeirense já conseguiu as verbas necessárias para competir em San Juan, entre os dias 13 e 18 deste mês.

Estou muito feliz por termos alcançado a meta, em apenas uma semana. Também por ter tido apoio de empresas, pessoas das geração dos meus avós, estrangeiros e crianças. Madalena Costa, patinadora

Pela primeira vez, Madalena Costa teve de recorrer à conhecida plataforma de arrecadação de fundos, para poder marcar presença numa prova internacional. A atleta de 15 anos apurou-se, no primeiro lugar do ranking de juvenis, para a final da Taça do Mundo na Argentina. Mas sem apoios institucionais, não foi fácil reunir cerca de 7 mil euros para a atleta ‘patinar’ em busca da medalha de ouro.

“Pensei que como tenho uma boa quantidade de pessoas que me apoiam e que gostam de me ver patinar, se cada uma dessas pessoas doasse um valor, por menor que fosse, iríamos conseguir obter um bom resultado para me ajudar a participar na final da Taça do Mundo, na Argentina, confessou ao DIÁRIO, a talentosa patinadora madeirense.

Alternativas para seguir os sonhos

A patinadora do SC Santacruzense será acompanhada, como habitualmente, pela mãe e treinadora Sheila Rodrigues Costa. Com larga experiência na modalidade, vê a sua filha lutar pelos seus sonhos, encontrado alternativas e ultrapassando obstáculos.

A Madalena decidiu seguir o exemplo de outros colegas, que vão atrás dos seus sonhos e não têm vergonha de dar a cara por uma realidade. Sheila Rodrigues Costa, mãe/treinadora

Em Portugal há mais dois patinadores apurados que estão a fazer um GoFundMe e em Espanha há pelo menos cinco que também estão a fazer. “São atletas muito jovens, integrados numa modalidade com pouca visibilidade. Por isso, arregaçaram mangas para procurarem ajuda”, conta, lamentando a falta de apoios institucionais:

“Na hora de louvar e tirar fotos, todos querem aparecer, mas na hora de ajudar muitos viram as costas.”

Esta questão é retratada por outras pessoas ligadas à modalidade. As críticas surgem, por exemplo, na página da Federação Portuguesa de Patinagem, em comentários nas redes sociais.

"Parabéns aos atletas e aos seus treinadores!! VERGONHA para a federação e toda a classe política, que apoios são ZERO. Esta qualificação é obra dos atletas, dos seus clubes e treinadores". Esta é uma das mensagens deixada no facebook.

Em vez de se lamentar, Madalena Costa e a família procuraram soluções.

“Foi uma forma que eu arranjei de ter apoio, sem ser subsidiodependente. É claro que eu gostava de ter um maior apoio das entidades oficiais, mas temos também de pensar que eu não sou a única e que existem outras despesas que elas têm, como instalações, luz, água e funcionários”, explica a jovem patinadora, ciente da realidade que a rodeia.

A mãe explica que, quando recorreram às instituições, nem sempre ouviram respostas positivas:

“Enviamos e-mails para a Associação de Patinagem da Madeira, Junta de Freguesia e Câmara Municipal de Santa Cruz. Agradecemos à nossa associação a colaboração prestada, agradecemos também a resposta da junta de freguesia. Mas, por exemplo, a câmara, que no ano passado fez questão de receber a Madalena no Salão Nobre, respondeu-nos que os apoios ao desporto era na plataforma por candidatura. Claro que esses apoios têm datas, e nós não conseguimos prever com antecedência o local das provas, nem que ela iria ser apurada. Esta é uma prova recente e quando foram assinados os contratos-programa da Federação Portuguesa de Patinagem com o Instituto de Desporto de Portugal esta prova não existia nem foi salvaguardada.”

World Cup surgiu apenas em 2022

A World Cup surgiu no ano passado e, no escalão de cadetes e juvenis, equivale a um Campeonato do Mundo. Em 2022, Madalena Costa participou na semi-final no Porto, garantiu a presença na final na Alemanha e conquistou o título mundial.

Este ano, a tendência repete-se. Há cerca de uma semana, em Itália, Madalena disputou e venceu, destacada, a semi-final, sendo uma das principais candidatas ao título, na final. Mas tal como no ano passado, “todas essas despesas foram assumidas pelo orçamento familiar”.

“Com a Argentina no calendário, e sabendo que os valores das passagens aéreas são muito elevadas, claro que fomos à procura de apoios, porque num orçamento familiar não conseguimos dar resposta a três provas num espaço de um mês: Itália (24 a 28 Maio), Argentina (13 a 18 Junho) e Campeonato Nacional de 26 Junho a 2 Julho)”, explica a mãe/treinadora, deixando a garantia que, nesta altura, a Madalena já tem orçamento para marcar presença na prova:

A maior percentagem de apoio é do GoFundMe. Depois tivemos um doador anónimo que disponibilizou uma percentagem directamente para a agência de viagens. Para se ter noção daquilo que conseguimos, refira-se que o apoio da Junta de Freguesia é de 5% sobre o valor da viagem… Sheila Rodrigues Costa, mãe/treinadora

Apoios de 2021 só chegaram este ano

O maior problema na falta de financiamento diz respeito às Taças do Mundo, já que ao longo da época, há outros apoios para outras competições. No caso desta modalidade, a Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) paga 86€ para a viagem da atleta para estágios da seleção nacional e assume viagem, estadia e alimentação no Campeonato da Europa.

A Direcção Regional de Desportos (DRD) assume valor das viagens para os Campeonatos Nacionais e Open’s: 86€ (pagos à posteriori) e um valor para estadia e alimentação no dia da prova (média 40/50€). Contudo, estes valores nem sempre são pagos a tempo e horas.

“Em Janeiro de 2023 ainda estávamos a receber os valores referentes à época 2021…”, aponta Sheila Rodrigues Costa, que no entanto reconhece que a ajuda que chega não é só monetária e é sempre bem-vinda em prol do desenvolvimento das potencialidades da atleta: “Por exemplo, a DRD ajuda em termos de instalações para treinar, despesas de luz e água nas instalações. Também temos algumas marcas de material desportivo que apoiam a Madalena em patins e roupa, o que é uma grande ajuda. Mas a verdade, é que se não fosse o nosso investimento familiar, ela não teria feito a maioria das competições internacionais.”

Nesse caso, Madalena Costa não teria alcançado o invejável palmarés que já apresenta aos 15 anos, com total domínio na patinagem nacional, bem como grandes destaques europeus e mundiais.