Títulos em destaque na imprensa desta quarta-feira

Bom dia. Eis aqui as principais notícias dos jornais nacionais desta quarta-feira, 31 de Maio de 2023.

No Correio da Manhã:

- "Campeão nacional. Os heróis do título. Benfica época 2022-2023"

- "Viúva Rosa confessa homicídio. Conta em tribunal nova versão da morte de triatleta"

- "Estudo revela. Conta da luz fica mais barata no mercado livre"

- "Durante quase todo o ano. Caça aberta para travar praga de javalis"

- "Violência em Lisboa. EMEL tira das ruas fiscais agressores de condutor"

- "Lar de Vila do Conde. Funcionárias denunciam baratas em cama de idosos"

- "Dependência. 86 por cento dos jovens viciados em redes sociais"

- "Sérgio e Artur Jorge. Reencontro no Jamor"

- "Sai do Sporting. Ugarte exige salário milionário"

No Público:

- "Impacto da lei do tabaco sem avaliação aprofundada há mais de uma década"

- "'Drones' visam Moscovo no primeiro ataque a atingir áreas civis"

- "Presidentes das CCDR vão ganhar tanto como António Costa e mais 750 euros do que ministros"

- "Habitação. Prestação num crédito de 200 mil euros passa os mil euros/mês"

- "1953-2023. Morreu José Pinho, o homem da Ler Devagar"

- "Arrendamento. Novos apoios do Porta 65 vão ser por ordem de chegada"

- "'Succession'. Terá a saga da família Roy lugar no panteão de 'Os Sopranos'?"

- "Lisboa. EMEL intensifica fiscalização noturna de dísticos de estacionamento de residentes"

- "Liga Europa. A sexta final de Mourinho é contra um Sevilha que também não sabe o que é perder"

No Jornal de Notícias:

- "Sacos de plástico usados para pão, fruta e legumes vão ser pagos por clientes"

- "Portugal na cauda da Europa no acolhimento familiar"

- "Cadeia. Pornografia de vingança punida com cinco anos"

- "Cultura. Mau estado do Teatro Sá da Bandeira chega à barra dos tribunais"

- "Benfica pede investigação a acordo de Rui Pinto"

- "Bombeiros estrangeiros ajudam a apagar fogos"

- "Rio Leça. Sondas identificam crimes de poluição"

- "Lei da caça. Pontaria aos javalis para eliminar praga"

- "Guerra. Rússia acusa Ucrânia de ataques com drones"

- "Taça. Tira-teimas entre treinadores empatados nos duelos"

No Diário de Notícias:

- "Técnicos superiores do Estado terão salto extra na carreira e mais 211 euros no salário"

- "Gilbert F. Houngbo, diretor-geral da OIT. 'Precariedade e falta de proteção social estão a crescer'"

- "12 alvos na Madeira. PS quer DIAP a investigar 'abuso de poder'"

- "Ucrânia. Com Kiev debaixo de fogo, a guerra dos drones chega a Moscovo"

- "Eleições antecipadas. Ciudadanos não vai a votos e Sumar tenta unir esquerdas de Espanha"

- "Mourinho quer sexta taça. 'Não somos os anjinhos que chegaram até aqui'"

- "Festival de Veneza. As 'Margens' da imbatível Penélope Cruz"

No Tal&Qual:

- "Montenegro prepara assalto ao Correio da Manhã"

- "Grandes impõem contratos manhosos a jovens futebolistas"

- "ERC toma as dores de Ana Gomes"

No Negócios:

- "Portugal é o nono com a maior taxa sobre dividendos"

- "Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal. 'País tirou muito partido' da compra de dívida pelo BCE"

- "Sustentabilidade 20|30. Patrícia de Melo e Liz, CEO Savills Portugal. 'O golden visa devia ser redesenhado para o arrendamento'"

- "Comprar casa exige quase mais um ano de rendimento"

- "Progressões. Acelerador não chega a quem mudou de carreira"

- "Gestora de fundos. Asiáticos da Gaw Capital compram antiga Capital Criativo"

- "Mobilidade. Magellan 500 vai criar Vertiporto em Oeiras"

No Record:

- "Kerkez já tem coração no Benfica. Pai do lateral-esquerdo dá negócio como quase fechado"

- "Gonçalo Ramos entre Real e United"

- "FC Porto. Nápoles em cima de Conceição. Campeão prepara sucessão de Spalletti"

- "Sporting. Chelsea oferece menos de metade do salário do PSG. Ugarte reuniu-se ontem com os 'blues'"

- "Sporting. Vinicius Tobias em estudo"

- "SP Braga. Guerreiros tentam garantir Bruma"

- "8 continuam, 6 em dúvida, 4 de saída. A dança dos treinadores três dias após o fim da Liga"

No O Jogo:

- "Conceição amarrado por 18 MEuro. Nápoles voltou à carga e em Itália dizem que até já fez proposta, mas o foco do treinador está na Taça"

- "Braga. 'Parece que a história está a repetir-se', Hassan, herói da Taça ganha contra os portistas em 2015/16, torce pelos guerreiros"

- "Sporting. Leão ataca na Luz"

- "Benfica. Rui Costa só quer perder um diamante"

- "I Liga. Enxurrada de mudanças"

- "Liga Europa. Mourinho tenta engatar a sexta. Nunca perdeu uma final em provas da UEFA"

E no A Bola:

- "Benfica. Urgente! Prioridade é contratar já substitutos de Grimaldo e Enzo"

- "Benfica. Ataque final a Kerkez. Lateral-esquerdo do AZ quer jogar na Luz"

- "Sporting. Man. United entra na corrida por Ugarte"

- "FC Porto. Conceição admite sair"

- "'Gonçalo Ramos tem todas as qualidades para jogar no United', Bruno Fernandes abre as portas do Old Traford ao avançado"

- "Entrevista. A verdade de César Boaventura. Empresário acusado de corrupção fala tudo"