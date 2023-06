ONU pediu sem êxito acesso a zonas controladas pela Rússia junto à barragem destruída

As Nações Unidas solicitaram, sem sucesso, o acesso às zonas inundadas pela destruição de uma barragem em Kherson, que se encontram sob controlo russo, anunciou a organização.

A coordenadora humanitária da ONU, Denise Brown, reuniu-se com o chefe da diplomacia ucraniana, Dimitri Kuleba, com quem analisou as possíveis respostas à "catástrofe" da barragem de Kakhovka, cuja destruição foi mutuamente atribuída pelas duas partes beligerantes.

Brown confirmou, em comunicado, que solicitou "repetidamente" garantias de acesso e segurança à margem esquerda, que está sob "controlo militar" da Rússia.

"Não recebemos esse acesso", disse, lamentando que, para já, não acredite estarem reunidas as condições para poder prestar assistência.

A ONU e outros parceiros humanitários já começaram a entregar água, alimentos e dinheiro às pessoas afetadas, "desde o primeiro dia", mas apenas na parte que permanece sob controlo ucraniano e apesar de quererem "chegar a todos os ucranianos necessitados de ambos os lados do rio Dnieper".

O governo ucraniano acusou também as autoridades russas, nos últimos dias, de abandonarem à sua sorte as populações que teoricamente dependem delas.

No total, dezenas de aldeias foram afetadas pela subida repentina do nível das águas na sequência do colapso parcial da barragem.