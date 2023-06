Taiwan comunica incursão de 37 aviões militares chineses nos seus arredores

Trinta e sete aviões do exército chinês fizeram nas últimas horas incursões nos arredores de Taiwan, informou hoje na sua conta no Twitter, o Ministério da Defesa insular.

O ministério explicou que os 37 aviões que entraram na Zona de Identificação Aérea (ZIA) da ilha, a partir do sudoeste, incluíam caças J-10 e J-11, bombardeiros H-6 e aviões de transporte YU-20 e de sistema de alerta aéreo antecipado e de controlo aerotransportado.

Na publicação lê-se ainda que os aviões chineses, que iniciaram as incursões pelas 05:00 locais (21:00 de quarta-feira em Lisboa), encontravam-se a fazer um "treino de reconhecimento aéreo de longo alcance".

As forças de Taiwan declararam também que "vários aviões" continuaram a sua passagem para o Oceano Pacífico através da parte sudeste da ZIA da ilha.

A força aérea da ilha "vigiou a situação" com patrulhas aéreas de combate e navais, bem como com sistemas de mísseis de terra.

As incursões de aviões militares do Exército Popular de Libertação chinês na ZIA de Taiwan aumentaram consideravelmente a partir do final de 2021, tornando-se mais frequentes após a viagem da então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha, no verão de 2022.

Pequim acusou recentemente os EUA de "procurar problemas" e defendeu a manobra de um navio militar chinês a apenas 137 metros de um contratorpedeiro americano no Estreito de Taiwan, ocorrida no sábado, ação que Washington classificou de "insegura".

Os Estados Unidos alegaram que o contratorpedeiro estava em águas internacionais quando ocorreu o incidente no sábado, enquanto Pequim defendeu que se tratava das suas águas territoriais.

A China insiste em "reunificar" a República Popular com a ilha, que se governa de maneira autónoma desde que os nacionalistas do Kuomintang se retiraram para a ilha em 1949, depois de terem perdido a guerra civil contra os comunistas, prosseguindo com o regime da República da China, que culminou com a transição para a democracia na década de 1990.