Vaticano procura evitar boatos nas recorrentes crises de saúde do Papa

Os problemas de saúde recorrentes do Papa Francisco exigem à comunicação do Vaticano que seja "tão transparente quanto possível para evitar rumores descontrolados", disse à Lusa o vaticanista do jornal italiano Domani, Francesco Peloso.

As primeiras notícias sobre o internamento do Papa foram divulgadas pela assessoria de imprensa do Vaticano, que não se inibiu de falar em "laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal" a que Francisco foi sujeito na quarta-feira.

"O uso da linguagem técnica é uma forma de desmobilizar todos esses boatos, essas inferências que sempre existiram na história do Vaticano em torno da saúde de um Papa, quando ele fica muito velho e sua saúde começa a fraquejar", referiu Francesco Peloso.

Enquanto Francisco está no quarto reservado aos pontífices no hospital Gemelli, em Roma, Peloso lembrou que foi o próprio Papa quem repetidamente relatou publicamente quando teria feito um check-up ou uma cirurgia.

"É claro que se o Papa não estiver bem, o habitual rame-rame sobre a sucessão começa com questionamentos sobre a sua real capacidade de continuar a fazer o seu trabalho", acrescenta Peloso.

Foi o próprio Papa quem falou da hipótese de renúncia, a última vez em março passado, quando, respondendo a perguntas da TV suíça, disse que se sentiria obrigado a renunciar por "um cansaço que não permita ver as coisas com clareza, uma falta de clareza, de saber avaliar situações".

Naquela entrevista o Papa falou também dos problemas físicos: "Pergunto sempre sobre isso e sigo o conselho. Como estão as coisas? Achas que devo?... Pergunto a pessoas que me conhecem, até alguns cardeais inteligentes. E eles dizem-me a verdade: continua, está tudo bem", disse.

Na vida do pontífice não faltaram problemas de saúde, como a operação pulmonar a que foi submetido quando era jovem.

Houve também a dor ciática recorrente e, há alguns anos, a operação às cataratas [olhos]. Além disso, há cerca de um ano que o Papa sofre de dores no joelho, que o obrigam a usar uma cadeira de rodas ou uma bengala.

No ano passado, o Papa teve que desistir de algumas audiências (momentos reservados a peregrinos e visitantes para ouvir o Papa e receber a sua benção), uma vez por febre, outras por cansaço e problemas gerais de saúde.

Quanto às viagens, cancelou apenas uma que considerou importante. Em julho do ano passado, estava marcada a visita ao Congo e ao Sudão do Sul e devido a problemas nos joelhos, foi adiada em fevereiro passado.

"Acatando o pedido dos médicos, e não frustrando os resultados dos tratamentos do joelho ainda em andamento", escreveu na altura o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé para justificar o adiantamento.

A questão da renúncia voltou várias vezes ao debate no último ano. Falou-se também na altura em que morreu o Papa Bento XVI. "Naquela ocasião também houve quem pensasse, dado que o papa emérito já não está entre nós, que Francisco poderá renunciar. Por outro lado, também é normal que falemos nisso, tendo em conta que este senhor também tem 86 anos", adiantou Peloso.

A cirurgia a que o Papa foi submetido na quarta-feira segue-se à operação que Bergoglio realizou há dois anos ao cólon, em julho de 2021.

Nessa altura, regressou ao Vaticano após um internamento de 10 dias, de 4 a 14 de julho. Foi operado pelo cirurgião Sergio Alfieri, o mesmo que o agora fez uma laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal.