15 pessoas da mesma família morrem após refeição de papa de cereais na Namíbia

Quinze pessoas da mesma família morreram na Namíbia depois de uma refeição de papa de cereais, alimento básico para os pobres no país, havendo suspeitas de intoxicação alimentar, informou hoje a polícia.

As autoridades abriram uma investigação, suspeitando-se de um caso de intoxicação alimentar devido à ingestão de cereais utilizados para a fabricação de álcool.

A família, de 21 membros, incluindo crianças, reuniu-se como habitualmente à hora do almoço de sábado, na aldeia de Kayohala, no extremo nordeste do país.

Pouco depois da refeição, todos começam a sentir-se mal, foram levados para o hospital e o seu "estado progrediu muito rapidamente de grave para crítico", disse a polícia em comunicado.

Sete pessoas foram declaradas mortas na segunda-feira e o número aumentou para 15 hoje, disse um porta-voz da polícia à agência France-Presse.

Na Namíbia, a cerveja artesanal é feita com uma mistura de cereais, água e açúcar, que depois é fermentada.

Segundo Laurentius Mukoya, um representante local, algumas pessoas, movidas pela fome, reduzem os restos de cereais usados para transformar cerveja em farinha e comem-na depois em papas.