Milhares voltam às ruas de Belgrado contra a violência e o Presidente sérvio

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se ontem em Belgrado para expressar a sua oposição à violência, em protesto que se repete depois de dois tiroteios que provocaram 18 mortos no início de maio, metade dos quais crianças.

Os manifestantes têm saído em massa às ruas da capital da Sérvia, reunidos sob o lema "Sérvia contra a violência", todas as semanas desde os assassinatos ocorridos no início de maio no país, com menos de 48 horas de intervalo.

Em 03 de maio, um rapaz de 13 anos matou nove colegas e um guarda numa escola em Belgrado. Menos de 48 horas depois, um jovem assassinou oito pessoas em duas aldeias perto da capital.

As pessoas inicialmente manifestaram-se em jeito de luto, mas o protesto transformou-se num amplo movimento contra o Governo do Presidente, Aleksandar Vucic.

Estudantes universitários lideraram a marcha, segurando uma faixa que dizia "Sérvia contra a violência" e um grupo de manifestantes soltou um grande balão com a inscrição "Vucic vai-te embora".

Os manifestantes exigem a revogação das licenças das estações de televisão pró-governamentais que publicam conteúdos violentos e acusam o Governo de ter criado ou tolerado um "clima de violência" na Sérvia.

Exigem também a demissão do ministro do Interior e do chefe dos serviços secretos.