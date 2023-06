Nova Iorque aprova salário para trabalhadores de aplicações de entrega de comida

Os estafetas de Nova Iorque, Estados Unidos, que trabalham para aplicações de telemóvel de entrega de comida, como Ubereats, Doordash e Grubhub, vão passar a cobrar a partir de segunda-feira 17,96 dólares (16,66 euros) à hora.

Uma nova lei, ontem aprovada pelo município nova-iorquino e que abrange cerca de 60 mil trabalhadores, prevê que a partir de 01 de abril de 2025 o aumento salarial se estenda para 19,96 dólares (18,52 euros) à hora.

Este montante representa, no entanto, uma redução face ao plano inicial, que previa que estes trabalhadores, que têm os meios de transporte a seu cargo, fossem pagos com 23,82 dólares (22,10 euros) à hora.

Apesar disso, dezenas de estafetas, na sua maioria latino-americanos, concentraram-se em frente à sede do município para celebrar a medida há muito reclamada.

A lei estabelece que o salário pago deve incluir tanto o tempo de entrega como o tempo em que o estafeta fica a aguardar um novo pedido.

Atualmente, o "salário" pago a estes trabalhadores resume-se às gorjetas dadas pelos clientes.

"O novo salário mínimo (...) garantirá que estes trabalhadores e as suas famílias podem ganhar a vida, ter uma maior estabilidade económica e contribuir para que a lendária indústria da restauração da nossa cidade continue a prosperar", afirmou o presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, em conferência de imprensa.

Para o cálculo do valor pago por hora foi tido em conta que os estafetas que trabalham para aplicações de telemóvel são considerados trabalhadores independentes, pelo não têm acesso a seguro de compensação laboral, pagam do seu bolso as despesas que fazem e contribuem mais para a Segurança Social e seguros de saúde.