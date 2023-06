Montenegro acredita que país será capaz de criar mais riqueza e oportunidades

O presidente do PSD, Luís Montenegro, disse hoje acreditar que o país será capaz de "gerar mais oportunidades", criar "mais riqueza" e fixar os jovens, defendendo que "vale a pena acreditar em Portugal".

"Quero corroborar o que disse o Presidente da República, acredito muito no futuro de Portugal. Tenho esperança de que seremos capazes de gerar mais oportunidades, de criar mais riqueza e fixar os nossos jovens", afirmou Luis Montenegro.

Em declarações aos jornalistas, Montenegro recusou falar das cartas trocadas com o primeiro-ministro, António Costa, e do ministro das Infraestruturas, João Galamba, que na chegada à cerimónia foi vaiado pelos populares, dizendo apenas querer falar dos "temas muito importantes" do país.

"Hoje, quero dizer que vale a pena acreditar em Portugal. O país pode e deve saber que o PSD não desiste de Portugal. O líder do PSD quer ser primeiro-ministro, mas não é para preencher nenhum capricho, é para dar mais desenvolvimento ao país", acrescentou.