Presidente do Conselho Europeu destaca "símbolo poderoso" de cimeira com 45 líderes

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, considerou hoje que a participação de 45 países europeus e líderes da União Europeia (UE) na cimeira da Comunidade Política Europeia, na Moldova, envia um "símbolo poderoso" de "vontade política comum".

"Somos 45 países representados aqui na Moldova e este é um símbolo poderoso. Temos uma vontade política comum de coordenar e cooperar no domínio da segurança e das infraestruturas energéticas", declarou Charles Michel na chegada à cimeira da Comunidade Política Europeia, que decorre na cidade de Bulboaca e perto da fronteira ucraniana.

Serão, por isso, debatidos "interesses comuns muito importantes", acrescentou.

Charles Michel mencionou ainda a reunião à margem da cimeira entre o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, com os responsáveis da Arménia e do Azerbaijão, dadas as tensões na fronteira entre os dois países, num conflito que dura há mais de 30 anos.

"Já fizemos alguns progressos e espero que esta seja uma excelente ocasião para confirmar uma vontade política comum de normalizar as relações entre os dois países", adiantou o presidente do Conselho Europeu.

Também falando à chegada à cimeira, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, indicou que o evento visa "manifestar apoio à Moldova, à Ucrânia e à comunidade europeia em geral".

"Temos desafios comuns em matéria de segurança, energia e conectividade, que só podemos enfrentar através de uma ação comum", sublinhou, falando ainda numa "demonstração de apoio e de compromisso" relativamente à Moldova, que obteve o estatuto de país candidato em junho de 2022.

A Moldova acolhe hoje a segunda cimeira da Comunidade Política Europeia, a plataforma de cooperação para a segurança e estabilidade da Europa, com líderes da União Europeia (UE) e de outros países, agora focada na paz e energia.

A segunda cimeira da Comunidade Política Europeia junta cerca de 50 dirigentes de todo o continente europeu no Castelo Mimi em Bulboaca, a 35 quilómetros da capital da Moldova, Chisinau, e perto de 20 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

Portugal está representado pelo primeiro-ministro, António Costa.

Criada em 2022 com base na visão do Presidente francês, Emmanuel Macron, divulgada num discurso no Dia da Europa em maio do ano passado, a Comunidade Política Europeia é uma plataforma de diálogo político e cooperação para questões de interesse comum e reforço da segurança, da estabilidade e da prosperidade do continente europeu, não substituindo contudo qualquer organização, estrutura ou processo existente.