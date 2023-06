ONU congratula-se com declaração da cimeira árabe sobre crianças em conflito

A representante especial das Nações Unidas para os Menores e Conflitos Armados, Virginia Gamba, congratulou-se hoje com o compromisso adotado na cimeira regional árabe sobre o fortalecimento da proteção dos menores nos conflitos.

"Proteger as crianças é uma obrigação legal e moral conjunta, assim como um investimento num futuro comum de paz", disse Gamba num comunicado citado pela agência de notícias Europa Press, no seguimento da cimeira que se centrou sobre a necessidade de proteger os menores e os ataques a escolas, para além da vulnerabilidade das crianças com deficiência e dos deslocados internos e refugiados.

"Declaramos a nossa convicção de que o sofrimento das crianças afetadas pelos conflitos armados é uma das preocupações políticas e humanitárias mais graves da atualidade", lê-se na declaração emitida no final do encontro, realizado na capital do Qatar, Doha, com a colaboração da Liga Árabe.

Os países árabes elogiaram a cooperação entre as Nações Unidas e a Liga Árabe nesta matéria e comprometeram-se a promover "estratégias nacionais e regionais para prevenir graves violações dos direitos contra os menores" e a aumentar "as boas práticas".

No encontro estiveram também presentes outras agências das Nações Unidas, como o Fundo para a Infância (UNICEF), o Alto Comissariado para os Refugiados (ACNUR) e a organização para a Educação, Ciência e Cultura (UNICEF).