Empresa de comercialização de diamantes angolana vai leiloar 36 pedras especiais

A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) vai realizar um leilão de diamantes, nas duas próximas semanas, na sua sede, em Luanda, por via eletrónica apenas, informou ontem a empresa pública.

Segundo a informação da Sodiam, a que a agência Lusa teve acesso, as sessões de visualização irão decorrer de 08 a 18 deste mês e encerram no dia 19, às 10:00 horas locais.

"Este leilão é direcionado a clientes registados pela Sodiam e que tenham 'expertise' na comercialização de pedras especiais, sendo que os lotes irão incluir um total de 36 pedras", refere a nota da empresa.

Do grupo em leilão, refere a nota, constam quatro pedras especiais de mais de 10.80 quilates da produção da mina do Lulo, sete pedras especiais de mais de 10.80 quilates da produção do Catoca, duas pedras especiais de mais de 10.80 quilates da produção do Luminas.

À leilão vão também uma pedra especial de mais de 10.80 quilates da produção do Chitotolo, uma pedra especial de mais de 10.80 quilates da produção do Uari, uma pedra especial de mais de 10.80 quilates da produção do Lunhinga, 19 pedras especiais de mais de 10.80 quilates da produção do Kaixepa e uma pedra especial de mais de 10.80 quilates da produção da Cooperativa Moquita.

A empresa informa que um pacote de participação detalhado será fornecido posteriormente aos participantes.

"Todos os participantes, provenientes do exterior de Angola, deverão apresentar certificado de vacinação Covid-19 ou teste negativo PCR, feito até 72 horas antes de entrar em Angola", avisa a empresa.