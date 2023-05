Várias corporações de bombeiros combatem incêndio industrial em Vila do Conde

Várias corporações de bombeiros do Grande Porto combatem hoje um incêndio que deflagrou cerca das 13:00 numa fábrica de equipamentos de refrigeração, em Touguinha, Vila do Conde.

Fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto referiu que a combater as chamas estão 23 operacionais e sete viaturas, mas já foram "pedidos mais meios" devido às proporções do incêndio.

No local estão elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Maia e Trofa, estando "outras corporações prontas para sair" para o terreno.

A fábrica fica localizada na avenida da Liberdade, em Touguinha, Vila do Conde.