Bruxelas prevê inflação em Portugal de 5,1% este ano e 2,7% em 2024

A Comissão Europeia melhorou hoje a projeção da taxa de inflação em Portugal para 5,1% este ano, esperando uma moderação para 2,7% em 2024, refletindo inicialmente os preços da energia e depois dos bens alimentares.

Nas previsões económicas de primavera divulgadas hoje, Bruxelas dá nota de que depois de atingir 10,2% no quarto trimestre de 2022, a inflação medida pelo Índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) moderou para 8,4% no primeiro trimestre de 2023, uma redução em grande parte impulsionada pelos preços mais baixos da energia, enquanto os preços dos alimentos continuaram elevados.

O executivo comunitário acredita que a inflação deverá registar uma nova moderação ao longo do horizonte de previsão, "impulsionada inicialmente pelo índice de preços da energia e posteriormente pelos bens alimentares e não industriais".