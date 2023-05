G7 comprometem-se a controlar inflação e a reforçar sistemas financeiros

Os ministros das Finanças do G7 terminaram três dias de conversações em Niigata, no Japão, com uma declaração em que se comprometem a controlar a inflação, ajudar os países que lutam com dívidas onerosas e a reforçar os sistemas financeiros.

Na declaração conjunta, os responsáveis comprometeram-se também a colaborar na criação de cadeias de abastecimento mais estáveis e diversificadas para o desenvolvimento de fontes de energia limpas e a "aumentar a resistência económica a nível mundial contra vários choques".

A declaração não inclui qualquer menção específica à China ou à "coerção económica" na prossecução de objetivos políticos, como a penalização das empresas de países cujos governos tomam medidas que enfurecem outro país.

Os ministros das Finanças dos países do G7 concordaram com a "urgência" de resolver os problemas da dívida dos países de baixo e médio rendimento através da cooperação multinacional.

Estas vulnerabilidades "devem ser resolvidas através de uma coordenação multilateral que envolva todos os credores oficiais bilaterais que atuem rapidamente", afirma a declaração conjunta divulgada hoje no final da reunião de três dias do fórum na cidade de Niigata, na costa ocidental do Japão.

As autoridades financeiras do G7, a que se juntaram nas suas conversações representantes da União Europeia, Índia, Indonésia e Brasil, salientaram a importância de os credores privados "facilitarem acordos de dívida em condições pelo menos tão favoráveis que garantam uma partilha justa dos encargos".

O fórum congratulou-se com a canalização voluntária dos direitos de saque especiais e com as contribuições adicionais prometidas pelo Japão e pela França, que visam proporcionar mais liquidez ao sistema económico mundial, e apelou a mais países para contribuírem para elevar o valor do fundo para 100.000 milhões de dólares.

O G7, que se propôs aumentar as suas parcerias fora do grupo, comprometeu-se a reforçar a colaboração económica e o diálogo político com os países africanos.

Numa atitude pouco habitual neste fórum, a presidência japonesa convidou, desta vez, várias economias emergentes a participar, incluindo as Comores, atual presidente da União Africana.

Esta aproximação é alegadamente motivada pelo desejo do grupo, entre outras coisas, de contrabalançar a crescente influência da China nos países africanos através do aumento do investimento.

Os representantes financeiros do G7 também abordaram a necessidade de uma gestão coordenada e colaborativa da crise climática e do impacto que a economia tem sobre a mesma.

Neste sentido, sublinharam a importância de migrar para políticas mais sustentáveis que visem a descarbonização e de ajudar as economias emergentes a reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis para que a transição seja efetiva.

As conversações dos líderes financeiros lançaram as bases para uma cimeira dos líderes do G-7 em Hiroshima na próxima semana, na qual o Presidente Joe Biden deverá participar, apesar da crise sobre o teto da dívida dos EUA, que poderá resultar num incumprimento nacional se não for resolvida nas próximas semanas.

Durante a sua estada em Niigata, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, avisou que a incapacidade de aumentar o limite da dívida para permitir ao governo continuar a pagar as suas contas provocaria uma catástrofe económica, destruindo centenas de milhares de postos de trabalho e podendo perturbar os sistemas financeiros mundiais. Não foi feita qualquer menção a esta questão na declaração dos líderes financeiros.

As economias do G7 representam apenas uma décima da população mundial, mas cerca de 30% da atividade económica, contra cerca de metade há 40 anos. As economias em desenvolvimento, como a China, a Índia e o Brasil, registaram enormes progressos, levantando questões sobre a relevância e o papel do G7 na liderança de uma economia mundial cada vez mais dependente do crescimento das nações menos ricas.

Apesar da recente turbulência no setor bancário, a declaração do G-7 afirma que o sistema financeiro é "resiliente" graças às reformas implementadas durante a crise financeira mundial de 2008.

"No entanto, temos de nos manter vigilantes e ágeis e flexíveis na nossa política macroeconómica, no meio de uma incerteza acrescida sobre as perspetivas económicas globais", afirmou.

Entretanto, a inflação permanece "elevada" e os bancos centrais estão determinados a controlá-la, afirmou.

Os principais líderes financeiros do Grupo dos Sete uniram-se no seu apoio à Ucrânia e na sua determinação em aplicar sanções contra a Rússia pela sua agressão, mas não mencionaram abertamente a China.