Migrantes acorrem à fronteira dos EUA nas últimas horas do Título 42

Milhares de migrantes encontram-se junto à fronteira do México na esperança de conseguirem entrar nos Estados Unidos (EUA) nas últimas horas que antecedem o fim do Título 42, que muitos temem que dificulte o processo de asilo.

Com o prazo final a aproximar-se, os migrantes no México tiram as roupas antes de descerem uma margem íngreme no Rio Grande, segurando sacos de plásticos com os seus pertences. Um homem segurava um bebé numa mala aberta que carregava na cabeça.

Do lado norte-americano do rio, os migrantes vestem roupas secas e abrem caminho através de arame farpado. Muitos renderam-se imediatamente às autoridades e esperam ser libertados enquanto os seus casos são avaliados em tribunais de imigração, algo que se pode arrastar por anos.

A administração do Presidente Joe Biden vem revelando novas medidas para substituir as restrições conhecidas como Título 42, uma medida adotada pelo ex-presidente Donald Trump em 2020, e posteriormente expandida por Joe Biden, para expulsar migrantes sob pretexto da pandemia covid-19, uma declaração de emergência que está prestes a acabar nos Estados Unidos.

As novas políticas reprimem as travessias ilegais, ao mesmo tempo em que estabelecem caminhos legais para os migrantes que se inscrevem 'online', procuram um patrocinador e passam por verificações de antecedentes.

Se forem bem-sucedidas, as reformas poderão alterar fundamentalmente a forma como os migrantes chegam à fronteira EUA-México.

Mas esse é uma grande dúvida que permanece, num momento em que Joe Biden admitiu que a fronteira ficará caótica por um tempo.

Grupos de defesa dos migrantes ameaçaram com ações legais e os migrantes que fogem da pobreza, dos gangues e da perseguição nas suas terras de origem ainda estão desesperados para chegar ao solo norte-americano a qualquer custo.

William Contreras, da Venezuela, disse que o Título 42 foi bom para as pessoas do seu devastado país sul-americano. Ele ouviu que muitos migrantes conseguiram entrar nos Estados Unidos.

"O que entendemos é que eles não vão deixar mais ninguém entrar", disse o amigo de Contreras, Pablo, que se recusou a dar o seu sobrenome porque planeava cruzar a fronteira ilegalmente.

"Essa é a razão da nossa urgência em cruzar a fronteira hoje", explicou.

Embora o Título 42 tenha impedido muitos de buscar asilo, não lhes trouxe consequências legais, encorajando tentativas repetidas de travessia.

Depois de hoje, os migrantes podem ser impedidos de entrar nos EUA por cinco anos e possivelmente processados criminalmente.

O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunciou hoje que traficantes de migrantes cobram até 10 mil dólares (cerca de nova mil euros) com a promessa de conseguirem levá-los para os Estados Unidos.

"Há muitos traficantes de pessoas, muitos mais do que habitual, que se oferecem para levar migrantes à fronteira por 8.000 ou 10.000 dólares, dizendo que a partir de hoje podem entrar livremente e isso é uma mentira, uma manipulação", afirmou na sua conferência matinal.

Obrador disse ainda prometeu ao seu homólogo norte-americano "ajudar em tudo" para evitar o caos na fronteira antes do fim do Título 42.

"(Prometi) ajudar em tudo, cooperar com o Governo dos Estados Unidos para que não haja caos e, muito menos, violência na fronteira, estamos ajudando no sudeste a proteger os migrantes", afirmou.

Nesse sentido, o governante mexicano vai enviar mais elementos da Guarda Nacional às fronteiras para fazer face ao fluxo migratório que se espera após a conclusão do Título 42.

Após o fim dessa norma, com a qual foram expulsos 2,8 milhões de migrantes, os Estados Unidos aplicarão o Título 8, código que historicamente rege a migração no país.