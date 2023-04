Preço do cabaz alimentar não sobe há quase um mês

Esta semana, o cabaz alimentar custa 222,78 euros, uma ligeira descida de 17 cêntimos (menos 0,08%) face aos 222,95 euros da semana passada (19 de Abril). Depois de ter atingido um valor máximo de 234,84 euros a 15 de março, o preço do cabaz de 63 bens alimentares essenciais monitorizado pela DECO Proteste tem vindo a estabilizar e regista descidas há quatro semanas consecutivas.

Na semana passada (19 de Abril), o preço do cabaz alimentar fixou-se nos 222,95 euros. A última vez que o cabaz alimentar monitorizado pela DECO Proteste tinha estado abaixo dos 223 euros tinha sido a 1 de Fevereiro deste ano, quando custava 222,16 euros.

Importa, contudo, recordar que a isenção de IVA entrou em vigor a 18 de Abril e que 41 dos 63 alimentos monitorizados pela DECO PROTESTE são abrangidos pela medida. Entre 12 e 19 de Abril, por exemplo, os produtos que registaram a maior descida percentual de preço foram, na maioria, produtos que estão agora isentos de IVA. Esta semana, a tendência repete-se. Entre os dez produtos cujo preço mais desceu entre 19 e 26 de abril, nove estão agora isentos de IVA.

Quais os alimentos cujos preços mais aumentam?

Desde 5 de Janeiro de 2022, a DECO Proteste tem monitorizado todas as quartas-feiras, com base nos preços recolhidos no dia anterior, os preços de um cabaz de 63 produtos alimentares essenciais.