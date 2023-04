Papa Francisco critica embriões proveta e barrigas de aluguer

O Papa Francisco disse hoje ser contra "criar embriões proveta" e voltou a criticar a prática das barrigas de aluguer e outros "métodos artificiais" de gestação humana.

Numa mensagem enviada ao Congresso Internacional Woomb, que se iniciou hoje na Universidade do Sagrado Coração, em Roma, o Papa afirmou que há uma explicação ideológica por detrás destas práticas, condenadas pela Igreja Católica.

"Hoje, a separação ideológica e prática entre a relação sexual e a sua potencial gestação tem levado à procura de formas alternativas de ter um filho, que já não envolvem relações conjugais, mas recorrem a processos artificiais", disse o Papa .

Para o Papa, que se encontra hoje numa visita à Hungria, "se é bom ajudar e apoiar o desejo legítimo de gestação com os mais avançados conhecimentos científicos e com tecnologias que curam e aumentam a fertilidade, não é bom criar embriões proveta (...) ou recorrer à prática da barriga de aluguer".

Na sua intervenção aos participantes no Congresso - intitulada "A 'revolução Billings' 70 anos depois: do conhecimento da fertilidade à medicina personalizada" - Francisco elogiou o método natural de nascimento que permite distinguir os dias férteis do ciclo menstrual feminino.

"John e Evelyn Billings divulgaram um método simples, disponível para mulheres e casais, para o conhecimento natural da sua própria fertilidade, oferecendo uma ferramenta valiosa para o manejo responsável das opções reprodutivas", explicou o chefe da Igreja Católica.

Na sua mensagem, Francisco - que defendeu que o mundo atual está dominado por um "uso relativista e banal da sexualidade humana" - refletiu sobre a atual crise demográfica, cuja origem "se encontra, a par de vários fatores sociais e culturais, num desequilíbrio na visão da sexualidade".

"Não é por acaso que o método Billings também é um recurso para enfrentar naturalmente os problemas de infertilidade e para ajudar os cônjuges a tornarem-se pais, identificando os períodos mais férteis", acrescentou o Papa.

Por isso, Francisco argumentou que "também é importante que o centro de estudos e pesquisas sobre a regulação natural da fertilidade, que funciona desde 1976 na Universidade Católica do Sagrado Coração, faça parte de um dos mais prestigiados centros académicos italianos e possa beneficiar dos mais avançados conhecimentos científicos para levar a cabo a sua missão de investigação e formação".