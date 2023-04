Fim de novos vistos gold deverá ter "impacto limitado" no mercado residencial

O fim de novas emissões de vistos 'gold' deverá ter um "impacto limitado" no mercado residencial, segundo uma análise da DBRS hoje divulgada, sustentando que não era um elemento decisivo para as transações.

"O fim das concessões de novos vistos 'gold' conclui um programa que foi desenvolvido num período de dificuldades para o país. A decisão deve ter um impacto limitado no mercado residencial, uma vez que não era uma força motriz decisiva em termos de transações, quer em termos de volume, quer em termos de valor para o país como um todo", refere a DBRS na análise.

Ainda assim, os analistas registam que pode ter um impacto mais localizado nas regiões de Lisboa e Algarve, este último um destino turístico com procura elevada.

Por outro lado, a DBRS assinala que há fatores "mais relevantes para explicar a recente tendência" do aumento dos preços da habitação em Portugal, nomeadamente a escassez de habitação nova, o interesse estrangeiro e a recuperação económica.

Sobre os acordos de securitização de hipotecas residenciais [RMBS], salvaguarda, no entanto, que a haver uma redução do investimento no mercado residencial, "os preços poderão ser afetados a médio prazo".

"Há outros fatores mais importantes que terão repercussões diretas para os portefólios RMBS com colaterais portugueses, em especial dadas as rápidas subidas das taxas de juro, que têm uma transmissão quase instantânea nos empréstimos pagos pelos mutuários, bem como a crise do custo de vida, que está a afetar os rendimentos dos mutuários face à sua dívida", acrescenta.