Helicóptero do exército do Mali cai em bairro residencial em Bamako

Um helicóptero das Forças Armadas do Mali, que regressava de uma missão antijihadista caiu hoje numa zona residencial da capital Bamako, anunciou o Estado-Maior Geral das Forças Armadas daquele país.

O acidente ocorreu hoje após uma emboscada, que teve como alvo uma missão de abastecimento do exército do Mali no norte do país.

"Por volta das 13:10, um helicóptero de ataque das forças armadas do Mali, que regressava de uma missão operacional, caiu numa zona residencial de Bamako", refere um comunicado do Estado-Maior.

A nota refere ainda que "estão em curso diligências para avaliar a situação, prestar assistência a possíveis vítimas e minimizar eventuais danos adicionais".

A área do acidente foi isolada, disse um polícia à agência France-Presse.

"A aeronave voltava da fronteira com a Mauritânia, onde interveio contra os jihadistas", disse à AFP uma fonte militar, falando sob anonimato.

Na semana passada, uma delegação oficial do Mali foi emboscada perto da cidade de Nara, numa região assolada por ataques jihadistas.

O ataque, reivindicado na sexta-feira por um grupo jihadista filiado à Al-Qaeda, o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos (GSIM, ou Jnim na sigla em árabe), custou a vida do chefe de gabinete do coronel Assimi Goïta, presidente da transição dominada pelos militares no Mali, e, pelo menos, a outras duas pessoas.

O Mali tem sido assolado por ataques de movimentos jihadistas desde o início das rebeliões no norte do país, em 2012.

Esta manhã, alegados jihadistas atacaram um acampamento militar em Sévaré, no centro do país.