UE considera que conversa entre Xi e Zelensky é "primeiro passo" de aproximação

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, considerou hoje "muito positiva" a conversa telefónica entre o Presidente chinês, Xi Jinping, e o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e um primeiro passo na aproximação dos dois países.

"Quero referir-me ao recente telefonema entre o Presidente Zelensky e o Presidente chinês Xi Jiping: era esperado, é uma notícia muito boa e é um primeiro passo para que a China acabe por se aproximar da Ucrânia", disse o alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, em conferência de imprensa, em Bogotá, onde se encontra em visita oficial.

Xi e Zelensky mantiveram hoje uma longa conversa telefónica, na qual o Presidente chinês disse que o seu país enviará um representante especial do governo para os assuntos da Eurásia para visitar a Ucrânia e outros países com o objetivo de "realizar uma comunicação profunda com todas as partes" sobre "uma solução política para a crise".

Neste sentido, Borrell advertiu: "Todos queremos a paz, mas temos de construir esta paz para que seja justa, por isso não pode ser qualquer paz".

"Precisamos da mobilização e do compromisso de todo o mundo e de mais de países como a China, que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU", comentou o ex-ministro espanhol.

"A paz será decidida e cabe à Ucrânia decidir em que termos. Enquanto isso continuaremos a lutar por ela", afirmou.

Durante a conversa entre os dois dirigentes, Xi destacou que a "evolução complexa da crise na Ucrânia" teve um "grande impacto" na situação internacional, ao mesmo tempo que afirmou que o seu país "sempre esteve do lado da paz" e que "tem promovido conversações" a esse respeito, informou o canal estatal CCTV.

O governante também disse a Zelensky que a China, como "membro permanente do Conselho de Segurança da ONU", não vai "observar o conflito de longe na esperança de obter benefícios" ou "colocar mais lenha na fogueira", e reiterou que "o diálogo e a negociação são a única saída".

Zelensky confirmou quase simultaneamente a "longa e significativa" conversa que teve com o líder chinês e declarou numa breve mensagem no Twitter: "Acredito que este diálogo, assim como a nomeação do embaixador ucraniano na China, dará um poderoso impulso ao desenvolvimento das nossas relações bilaterais".

O Presidente ucraniano observou ainda que a China "defende os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas em assuntos internacionais", embora reconheça sua "grande influência" no mundo.

Desde o início da guerra, a China, que se opõe a sanções contra Moscovo, reiterou a importância de se respeitar a integridade territorial dos países, incluindo a Ucrânia, e as "legítimas preocupações de segurança de todas as partes", referindo-se à Rússia.

Dadas as boas relações com a Rússia, várias vozes internacionais pediram que Pequim usasse sua influência sobre Moscovo para interromper o conflito.

Apesar de a China insistir que mantém uma posição neutral no conflito, Xi não falava com Zelensky desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, mas conversou em várias ocasiões com o Presidente russo, Vladimir Putin, e fez uma visita oficial a Moscovo.