Comboio bate em carro e faz três mortos na Alemanha

Um comboio embateu hoje num carro, num cruzamento no norte da Alemanha, provocando a morte às três pessoas que seguiam no veículo, disse fonte da polícia.

Segundo a polícia, o comboio regional atingiu o carro a toda a velocidade perto de Neustadt am Ruebenberge, nos arredores da cidade de Hannover, informou a agência de notícias alemã dpa.

O motorista do carro, de 22 anos, morreu juntamente com duas mulheres que seguiam com ele no veículo, de 21 e 22 anos.

A bordo do comboio estavam 38 passageiros e quatro funcionários ferroviárias. Uma pessoa ficou levemente ferida.

O veículo terá entrado de um cruzamento, apesar das cancelas - que não cobriam toda a largura da estrada - estivessem fechadas.