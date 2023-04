Aumento intercalar de pensões vai abranger reformas iniciadas em 2022

O aumento intercalar de 3,57% das pensões a partir de julho aprovado hoje em Conselho de Ministros vai abranger todas as pensões incluindo as que começaram a ser pagas em 2022.

Esta garantia foi deixada hoje pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no final de um Conselho de Ministros extraordinário e que visou adequar algumas medidas à revisão em alta de alguns indicadores macroeconómicos tal como prevê o Programa de Estabilidade (PE) 2023-2027 hoje apresentado.

"Estes 3,57% [do aumento intercalar] serão aplicados a todas as pensões em pagamento", afirmou Ana Mendes Godinho detalhando que a medida abrange, assim, as pensões cujo valor vai até aos 12 Indexantes de Apoios Sociais (IAS) e que "abrangerá também as pessoas que se reformaram no ano passado".

Recorde-se que as regras determinam que as pensões não são abrangidas pela primeira atualização anual que se seque à sua atribuição.

Durante a conferência de imprensa, em que esteve o primeiro-ministro, tanto o chefe do Governo como a ministra do Trabalho precisaram que com este aumento intercalar de 3,57%, as pensões até 2 IAS ficarão com um aumento (somado ao de janeiro) global de 8,40%, enquanto as de valor entre 2 e 6 IAS terão uma atualização global de 8,06% e as acima de 6 IAS de 7,46%.