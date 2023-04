Pelo menos quatro mortos e mais de uma dezena de feridos em ataque no Paquistão

Pelo menos quatro pessoas morreram, incluindo um polícia, e mais de uma dezena ficaram feridas hoje num ataque com explosivos a uma carrinha da polícia no mercado da cidade de Quetta, no oeste do Paquistão.

A explosão ocorreu hoje quando "uma carrinha da polícia regional foi atacada no mercado de Kandahari, em Quetta", capital da província do Baluchistão, disse à agência de notícias EFE o oficial do controlo policial da área, Ghulam Farid.

"Como resultado da explosão, quatro pessoas, incluindo um polícia, morreram e outras 11 ficaram feridas", afirmou Farid.

As autoridades abriram uma investigação para determinar a natureza da explosão, num ataque que ainda não foi reivindicado por qualquer grupo armado.

Por trás da maioria destes incidentes está ou o ramo paquistanês dos talibãs, o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ou grupos separatistas do Baluchistão.

Os atentados aumentaram no Paquistão desde que os talibãs regressaram ao poder no Afeganistão, em agosto de 2021.

Em 06 de março, pelo menos dez pessoas morreram, incluindo nove polícias, e outras 13 ficaram feridas quando um bombista suicida fez-se explodir próximo de um veículo da polícia na província do Baluchistão, no sul do Paquistão.

A situação piorou desde dezembro passado, quando o TTP anunciou o fim do cessar-fogo alcançado um mês antes com Islamabad, que acusou de descumprir os seus compromissos nas negociações de paz.

O mês de janeiro foi mais mortal desde julho de 2018, com pelo menos 134 mortos e 254 feridos em 44 ataques, de acordo com o Instituto de Estudos sobre Conflitos e Segurança do Paquistão.