Caixa demora seis anos a cobrar dívida a Carlos Pereira

A 'saga' Carlos Pereira continua a fazer correr tinta, com o Correio da Manhã (CM) a avançar novos contorno do caso que envolve o político madeirense.

"A CGD demorou seis anos a preencher as três livranças avalizadas por Carlos Pereira, deputado do PS, a mulher deste e mais quatro pessoas, com vista a executar-lhes uma dívida inicial da BKAT Consulting. O processo de insolvência desta empresa foi encerrado, por insuficiência de bens para pagar aos credores, em Julho de 2015, mas a Caixa preencheu as três livranças em Agosto de 2021 e avançou com a execução da dívida em Janeiro de 2022", escreve o periódico.

O CM aponta ainda que, segundo uma sondagem, "[Marta] Temido é a sucessora mais forte de [António] Costa" no Partido Socialista.

No jornal Público faz manchete o Novo Regime do Arrendamento Urbano. "Inquilinos terão 30 dias para entregar casas após decisão de despejo", titula o matutino.

Uma investigação do Diário de Notícias revela, este domingo, que o "Tráfico de seres humanos para agricultura [está] em alta em Portugal".

Numa nota mais positiva, o Jornal de Notícias destaca que "Dadores de medula óssea salvaram 72 vidas num ano".

No campo da imprensa desportiva, o destaque vai para a derrota do Benfica frente ao Chaves, com A Bola a dar conta do "Erro grave!" dos encarnados, o Record a noticiar que a "Águia [está] a tremer" e O Jogo a salientar a "Contagem decrescente". Está, assim, relançada a luta pelo título de campeão nacional.

Público

- "Inquilinos terão 30 dias para entregar casas após decisão de despejo"

- "Museu de Arte Antiga: Pintura que estava nas reservas pode ser um Georges de La Tour desconhecido"

- "Disputa de poder: Confrontos deixam Sudão à beira de 'guerra civil total'"

- "Assédio na academia: 'O CES não é a exceção, é a norma. Toda a gente sabe'"

- "I Liga: Benfica perde em Chaves e vê FC Porto ficar a quatro pontos"

- "Ana Benavente: 'Ainda bem que saí do PS porque teria vergonha'"

- "Memória: Oposição anuncia o fim da ditadura sem o saber"

Jornal de Notícias

- "Dadores de medula óssea salvaram 72 vidas num ano"

- "FC Porto 2-1 Santa Clara -- Chaves 1-0 Benfica: Cerco do Porto"

- "Aulas recomeçam amanhã e as greves também"

- "Burla: Casal de reformadas perde 300 mil euros em falsas ações dos CTT"

- "Porto: Maior Queima das Fitas de sempre com artistas"

- "Sustentabilidade: Prémios Nobel em Matosinhos para debater o futuro"

- "Entrevista JN/TSF: Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Ação Climática: Governo quer reduzir tarifa para carregar carros elétricos"

- "Excentricidades: Onde é que os muito ricos gastam o dinheiro?"

Diário de Notícias

- "Tráfico de seres humanos para agricultura em alta em Portugal"

- "I Liga: Benfica escorrega e deixa três pontos em Chaves. Na Luz soam alarmes"

- "Quem é 'a Sentinela'? Nova revelação no caso CES-Universidade de Coimbra"

- "Embaixadora de França em Portugal: 'Temos de mostrar à África francófona que o francês é uma linha recebida como herança, mas também língua de futuro'"

- "Exposição: Da Ásia à Europa: os leques como símbolo de poder"

- "Novo livro: 'Cultura do cancelamento é um cancro que mina a vitalidade da cultura europeia', diz Miguel Morgado"

- "Educação: Nova greve marca início do último período letivo"

- "Fitness: Ginásios vencem a crise pandémica e ganham músculo com modelo 'low-cost'"

Correio da Manhã

- "Sondagem: Temido é a sucessora mais forte de Costa"

- "Águia afunda-se na crise"

- "Dragão volta a acreditar"

- "Banco público deu pensão de 66 mil euros: Caixa demora seis anos a cobrar dívida"

- "Livranças avalizadas pelo deputado Carlos Pereira só foram preenchidas em 2021"

- "Educação: Nova greve de professores no último período"

- "África do Sul: Rapto violentos de português"

- "Juíza deixa prescrever burla de 1,25 milhões"

A Bola

- "Erro grave!"

- "João Pinheiro e VAR não assinalaram, já nos instantes finais, penálti sobre Otamendi"

- "Benfica soma 3.ª derrota consecutiva e, na Liga, vantagem de 10 pontos está reduzida a 4!"

- "Dragão ganha mais vida"

- "Sporting-Arouca: Volta Ugarte mas há quem já não volte esta época"

Record

- "Águia a tremer"

- "3.ª derrota seguida e vantagem encolhe para 4 pontos"

- "Otamendi ofereceu golo a Abass aos 90'+4"

- "Adeptos despedem-se da equipa com assobios"

- "Ficou por assinalar penálti sobre Otamendi"

- "FC Porto 2-1 Santa Clara: Foi preciso suar"

- "Eustáquio perdeu a mãe durante o jogo"

- "Sporting-Arouca: Amorim agarra Pote"

- "'Enquanto não derem 80 milhões, fica cá'"

- "Paulinho e St. Juste com época em risco"

- "Basquetebol: Dragão segura liderança"

O Jogo

- "Contagem decrescente"

- "No espaço de duas jornadas, distância entre águias e dragões passa de dez para quatro pontos"

- "Uribe e Namaso fizeram os golos que confirmaram aproximação portista"

- "Flavienses impõem terceira derrota consecutiva aos encarnados"

- "Sporting-Arouca: Amorim fala de um jogo perigoso no qual só a vitória interessa"

- "'Juventus? É na Liga que temos de reagir'"

- "Braga-Gil Vicente: Artur Jorge não se distrai com elogios"

- "Marítimo 1 -P. Ferreira 1: Madeirenses aliviam pressão"