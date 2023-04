Caixa perdoa dívida a Carlos Pereira

Bom dia. O Correio da Manhã (CM) desta sexta-feira, 14 de Abril, aponta que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) concedeu um perdão de dívida, de cerca de 66 mil euros, ao deputado do PS, Carlos Pereira.

Segundo este jornal, o deputado foi uma das seis pessoas executadas pela CGD, enquanto avalistas da BKAT Consulting, para a cobrança de uma dívida dessa empresa de consultoria e implementação de projectos.Ao CM a Caixa afirma ter efectuado o "acordo de pagamento da dívida pelos valores que considerou à data judicialmente e legalmente exigíveis".

Expresso:

- "Desigualdade salarial nas grandes empresas quase duplicou"

- "Investigação: A corrida ao negócio da canábis"

- "Economia portuguesa é a 13.ª mais lenta do mundo"

- "Marcelo só dissolve com PSD livre do Chega"

- "Polícia teme violência na receção a Lula e a Bolsonaro"

- "Portugal recebe feridos da Ucrânia em junho"

- "Fuga de informação expõe fragilidades da Ucrânia"

- "Novo TC menos crítico da eutanásia"

- "Ensino Superior falha combate ao assédio"

- "Justiça: nova greve ameaça mais 10 mil diligências"

- "Energia verde abate milhares de árvores"

- "António Costa chama Ana Moura"

- "Fundação de Farah Diba em Portugal"

- "Carga fiscal é 36,4% do PIB"

- "Psicóloga apoia vítimas da Igreja"

Nascer do Sol:

- "Bruxelas abre as portas a Costa"

- "Carlos Fiolhais, físico e tradutor de Os Diários de Viagem de Einstein: 'Não podemos ver o Einstein à luz das ideias de hoje. Poderia ser considerado racista'"

- "Antony Blinken, Secretário de Estado norte-americano: 'Antevejo que a adesão da Suécia à NATO aconteça até julho'"

- "Novo aeroporto: Comissão técnica admite que vai estudar sete ou oito propostas"

- "Daniel Adrião: 'Não há imprensa livre dentro do PS. A oposição é silenciada'"

- "Socialistas acreditam nas sete vidas de Pedro Nuno Santos"

- "Vistos Gold: Projetos de milhões de euros em risco de irem parar a tribunal"

- "Rui Paula: 'O topo é a terceira estrela Michelin'"

Correio da Manhã:

- "Caixa perdoa dívida a deputado do PS. Parlamentar com papel de destaque nas audições sobre a TAP treinou gestora francesa"

- "Carlos Pereira foi relator de uma comissão de inquérito ao banco público"

- "Juventus-Sporting (1-0). Adán complica sonho europeu"

- "Trauma na Luz. Miniférias de Schmidt quebram Benfica"

- "FC Porto. Sérgio Conceição exige 10 vitórias"

- "Sondagem. Taco a taco entre PS e PSD com Ventura à espreita"

- "Mais queixas. Argentina denuncia assédio de Boaventura"

- "Lusodescendente. Suspeito de revelar segredos dos EUA chama-se Jack Teixeira"

- "36,4%. Carga fiscal bate novo recorde em Portugal"

Público:

- "Ministério da Saúde vai abrir mais de 900 vagas para médicos de família"

- "Preços: Inflação abrandou para 7,4% e também desacelerou nos alimentos"

- "Porto: Casa da Música faz 18 anos e vai haver festa em duplicado"

- "Bienal de Coimbra: O artista islandês Ragnar Kjartansson expõe The Visitors em Portugal"

- "Comunicação científica: Consórcio para residências de jornalistas de ciência ganha 1,5 milhões de euros"

- "Parlamento: Carlos Pereira abandona comissão de inquérito à TAP"

- "Pentágono: Fuga de informação foi obra de jovem de 21 anos"

Jornal de Notícias:

- "Cocaína para o maior laboratório da Europa entrou por Leixões"

- "Neto de portugueses suspeito da fuga de informação no Pentágono"

- "Liga Europa: Sporting perdulário joga tudo em Alvalade"

- "Assédio: Ministra não sabe quantos canais de denúncia há nas universidades"

- "Sardinha: Pescadores temem desperdício de toneladas com aumento da quota"

- "Consulta no Porto para prevenir VIH tem meio ano de espera"

- "Igreja: Bispos de Braga e de Évora apontados à sucessão de Ornelas"

Diário de Notícias:

- "Diretor do SIS: 'A nova extrema-direita tem radicalizado e recrutado públicos muito jovens'"

- "Inês Sousa Real: 'Ração e cuidado veterinário estão a ser tratados como bens de luxo'"

- "Maior diferença desde a guerra: INE revela inflação alta persistente em Portugal que já descola da média do euro"

- "Parlamento: Santos Silva leva Chega à conferência de líderes. Ventura não aceita 'lições'"

- "Ensino Superior: Sindicato recebe 'dezenas' de denúncias de assédio moral"

- "TAPgate: Multa da CMVM já seguiu e pode chegar a 5 milhões"

- "Jorge Dezcallar, autor de Abraçar o Mundo: 'Creio que na Ucrânia as coisas ainda têm de piorar antes de poder melhorar'"

- "Liga Europa: Sporting perde em Itália e decisão da meia-final fica adiada"

negócios:

- "Fisco calcula mal IRS devolvido pelas câmaras"

- "O futuro passa pela Bolsa?"

- "PSD não consegue descolar do PS nas intenções de voto"

- "Grândola quer atrair promotores turísticos para a dessalinização"

- "Carga fiscal sobe à boleia da inflação e da recuperação"

- "Inquérito à TAP. CMVM alertou a companhia aérea para incumprimentos"

O Jornal Económico:

- "Investimento chinês em Portugal preocupa governo de Joe Biden"

- "'Descida dos preços com IVA zero pode não ocorrer' [inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar]"

- "Santa Casa e Parpública vão vender totalidade do Hospital da Cruz Vermelha"

- "Private Equity: Fundo Horizon vai investir 20 milhões de euros na Greenvolt este ano"

- "Ordem das Finanças para acertar contas com Alexandra Reis só seguiu após denúncia do 'chairman'"

- "Impostos: Carga fiscal atinge recorde histórico à boleia da inflação e aumento do emprego"

- "Concertação Social: Presidente da CIP toma posse tendo como prioridade acordo sindical para o crescimento"

- "Tecnologia: Lisboa prepara 'Web3 District' para atrair mais empresas de blockchain e NFT"

O Jogo:

- "Liga Europa. Juventus 1-0 Sporting: Um banho de borla"

- "Champions: Portugal perde uma vaga na competição a partir da época 2024/25"

- "FC Porto: Martínez na carreira de tiro"

- "Benfica: Valdo tira as medidas ao perigo que águias enfrentam em Chaves: 'Jogo mais importante da época'"

- "Braga: O milagre da multiplicação de Banza"

- "Famalicão-V. Guimarães: Minhotos em duelo pela Europa"

A Bola:

- "Juventus-Sporting 81-0). Incrível!"

- "Sporting muito superior à Juventus não merecia derrota"

- "'Não conseguimos marcar. É o retrato da época', Rúben Amorim"

- "Benfica. Neres pede desculpa. Arrependido do incidente no jogo com o Inter, vai ser titular em Chaves"

- "Benfica. Cinco anos para Cher Ndour"

- "FC Porto. Pepe decide futuro no final da época"

Record.

- "Juventus-Sporting (1-0). Sorte velhaca. Leão foi melhor, merecia ter ganho, mas acabou derrotado"

- "Erro de Adán na origem do golo italiano"

- "Benfica. Águia vê Chaves como numa final"

- "FC Porto. Galeno promete recordes de carreira"