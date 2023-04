Debate parlamentar do estado da nação marcado para 19 de Julho

O debate do estado da nação, última discussão política antes da pausa do parlamento para férias, foi hoje marcado para 19 de julho, com o último plenário, habitualmente dedicado a votações, a realizar-se no dia seguinte.

A conferência de líderes parlamentares fixou hoje que os trabalhos regulares em plenário na Assembleia da República vão estender-se até 07 de julho e os das comissões até 28 do mesmo mês.

Segundo o Regimento da Assembleia da República, "em cada sessão legislativa tem lugar, em data a fixar por acordo entre o Presidente da Assembleia da República e o Governo, numa das últimas 10 reuniões da sessão legislativa, um debate de política geral, iniciado com uma intervenção do primeiro-ministro sobre o estado da nação, sujeito a perguntas dos grupos parlamentares e dos deputados únicos representantes de um partido, seguindo-se o debate generalizado que é encerrado pelo Governo".