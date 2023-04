Número de tigres na Índia triplicou em relação a 2006

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, visitou a Reserva do Tigre Mudumalai e anunciou que, em 2022, existiam 3.167 tigres no país, o triplo dos 1.400 tigres contabilizados em 2006.

Estes números são um sucesso para o Projeto Tigre, o programa de conservação da população de tigres da Índia, que conseguiu aumentar de forma constante o número de tigres, partindo de um mínimo histórico de 268 que existiriam em 1973.

Em 2006, já existiam 1.411 tigres. Em 2010 esse número subiu para 1.706, em 2014 para 2.226, em 2018 para 2.967 e, em 2022, 3.167, explicou Modi, num evento realizado por ocasião do 50º aniversário do lançamento do Projeto Tigre.

Modi anunciou também a criação da International Big Cat Alliance que visa proteger e conservar o habitat e a população de sete grandes felinos em todo o mundo, incluindo tigres e leões.

Finalmente, Modi revelou o programa Amrit Kaal Ka Tiger Vision, um projeto para o futuro da conservação do tigre para os próximos 25 anos.