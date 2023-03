Hyundai i20N Gasolina

Este coreano vem trazer emoção à sua rotina. A experiência da marca nas competições desportivas foi o que impulsionou a criação do conceito deste veículo.

A performance na estrada aliada à tecnologia de ponta garante uma condução segura e sobretudo divertida. O design além de poderoso, elegante e desportivo, foi pensado para melhorar o desempenho aerodinâmico deste veículo na estrada.

Esta viatura é espaçosa, e tem 5 portas, harmonizando, assim, o conceito desportivo com o conceito familiar, os bancos traseiros vem com apoio de cabeça, e protecções solares integradas nas janelas traseiras e bancos em pele, trazendo mais conforto e segurança aos passageiros. Vem equipado com um motor 1.6, a gasolina, com 204 cavalos e caixa manual de 6 velocidades. No que diz respeito à performance na estrada, este veículo vem com travões de disco às 4 rodas, regulador de velocidade, EBD - Distribuição Electrónica da Força de Travagem. Vem equipado com retrovisores rebatíveis eletricamente, chave inteligente, sensores de luz e chuva, sensores de estacionamento, câmera auxiliar de marcha atrás, vários mapas de condução, sensor de faixa de rodagem, apple carplay, e bluetooth.

O seu valor comercial é de 36 900 euros, havendo, também, a possibilidade de um financiamento desde 471,86 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de fábrica até Junho de 2029*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291934107/913454545 ou 913454540 ou então visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.