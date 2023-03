Supremo Tribunal da Venezuela nomeia nova presidente do Circuito Judicial Penal de Caracas

O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela nomeou a magistrada Katherine Haringhton como nova presidente do Circuito Judicial Penal de Caracas, em substituição do juiz Cristóbal Cornielles, detido recentemente por alegada corrupção.

A nomeação foi anunciada depois de, em comunicado, o Supremo Tribunal ter manifestado apoio às ações do Governo venezuelano "na luta contra qualquer ato relacionado com corrupção" e expressado "a vontade unânime das autoridades para determinar, em coordenação com as instituições competentes, as responsabilidades a que houver lugar".

Katherine Haringhton, que foi empossada nas novas funções na quarta-feira, era magistrada suplente do Supremo, foi vice-fiscal geral venezuelana e responsável por vários processos judiciais contra opositores venezuelanos, de acordo com a imprensa local.

Em março de 2015, os Estados Unidos suspenderam o visto de Haringhton e congelaram os bens em território norte-americano. Em março de 2018, foi sancionada pelo Governo do Panamá e, em junho desse mesmo ano, pela União Europeia, que proibiu a entrada da responsável em território europeu.

Na semana passada, a Polícia Anticorrupção da Venezuela anunciou estar em curso uma investigação que envolvia funcionários públicos da indústria petrolífera, do sistema judicial e de alguns municípios.

O Ministério Público venezuelano nomeou cinco procuradores para investigar o envolvimento de altos funcionários públicos em atos de corrupção, tendo sido já efetuada à detenção de mais de uma dezena de pessoas.