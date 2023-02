Papa apela à solidariedade com Turquia e Síria após terramotos

O Papa Francisco encorajou hoje as pessoas a serem solidárias com a Turquia e a Síria após os sismos que atingiram os dois países na segunda-feira, num apelo feito durante a habitual audiência geral no Vaticano.

"Penso nas populações da Turquia e da Síria duramente afetadas pelo terramoto que causou milhares de mortos e feridos e, consternado, expresso a minha proximidade destes povos, às famílias das vítimas e a todos aqueles que sofrem com esta calamidade devastadora", declarou Francisco na sala Paulo VI.

O Papa também quis agradecer a todos aqueles que estão a trabalhar para levar ajuda e encorajou "todos a solidarizarem-se com esses territórios já afetados por uma grande guerra".

"Rezemos juntos para que estes irmãos e irmãs possam enfrentar esta tragédia e que Nossa Senhora os proteja", acrescentou.

Após os sismos, o Papa enviou telegramas a expressar a sua tristeza pelo ocorrido e a pediu "força e perseverança" aos serviços de socorro que trabalham nas áreas afetadas.

Na terça-feira, Francisco declarou a sua proximidade "de todo o coração" às pessoas afetadas e afirmou que continuava a rezar por aqueles que perderam a vida, pelos feridos, pelas suas famílias e pelas equipas de resgate.

O último balanço provisório dos sismos que atingiram a Turquia e a Síria, na segunda-feira, indica a morte de 9.500 pessoas, no conjunto dos dois países. Na Turquia, 6.957 corpos foram retirados dos escombros de acordo com a Afad, organismo de socorro turco que contabiliza pelo menos 37 mil feridos. Segundo as autoridades e médicos sírios, contabilizam-se 2.547 mortos no norte da Síria.