Portugal disponível para ajudar após terramoto na Turquia e Síria

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou hoje consternação pelas vítimas e todos os afetados pelo terramoto que assolou a Turquia e a Síria e salientou que Portugal está solidário e disponível para ajudar, em coordenação com os seus parceiros.

Sismo na Turquia e na Síria já matou 641 pessoas O último balanço provisório de vítimas do tremor de terra que atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria aumentou para 641 mortos sendo que as autoridades alertam que o número pode ser ainda mais grave devido ao grau de destruição.

Sismo fez 147 mortos nas zonas controladas por rebeldes na Síria O balanço das vítimas mortais do sismo que atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria fez 147 mortos nas zonas controladas por rebeldes na Síria, entre as mais de 641 pessoas que morreram nos dois países.

"Foi com consternação que tomei conhecimento do terramoto que assolou a Turquia e a Síria. Os meus pensamentos estão com as famílias das vítimas e com todos os afetados pelo desastre", escreveu o líder do executivo português na sua conta na rede social Twitter.

Na sua mensagem, o primeiro-ministro salientou depois que "Portugal está solidário e disponível para ajudar, em coordenação com os nossos parceiros".

Através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Governo português expressou a sua total solidariedade ao Governo e ao povo turco, lamentando os efeitos do sismo na Turquia que vitimou também centenas de pessoas na Síria.

"Estamos chocados com as notícias que chegaram da Turquia esta manhã sobre o terrível terramoto. O Governo Português manifesta a sua total solidariedade com o povo e o Governo da Turquia", publicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social Twitter.

Um tremor de terra, com uma magnitude de 7,8 na escala de Richter, atingiu hoje a zona de fronteira entre a Turquia e a Síria.

O último balanço provisório de vítimas do tremor aumentou para 641 mortos, sendo que as autoridades alertam que o número pode ser ainda mais grave devido ao grau de destruição.

O abalo ocorreu às 04:17 (01:17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), minutos após o primeiro sismo, outro abalo de 6,7 graus na escala de Richter foi registado a 9,9 quilómetros de profundidade.

Os abalos foram sentidos também no Líbano e no Chipre, segundo correspondentes da agência France--Presse.