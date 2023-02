Resgatadas num único dia 233 pessoas nas águas das Canárias

Um total de 233 pessoas que viajavam a bordo de cinco embarcações foram hoje resgatadas nas águas das Ilhas Canárias, quatro delas nas proximidades de Lanzarote e uma em Tenerife, depois das 163 resgatadas no domingo.

Entre as 233 pessoas, tanto norte-africanas como subsaarianas, há menores e mulheres, e apenas uma delas precisou de assistência médica devido a hipotermia.

A operação de salvamento abrangeu os 169 ocupantes de quatro embarcações próximas da costa de Lanzarote, incluindo 10 menores de idade.

Cerca das 02:45 foi prestada assistência a 84 pessoas, todas de origem norte-africana (78 homens, uma mulher e cinco menores), numa das embarcações e que posteriormente desembarcaram, aparentemente em bom estado de saúde, no porto de Arrecife.

Nesse mesmo porto, pelas 22:15, teve lugar o desembarque de 40 norte-africanos (36 homens e 4 menores) resgatados de uma outra embarcação que navegava a cerca de 22 quilómetros a nordeste de Lanzarote.

O resgate da terceira embarcação, com 45 imigrantes de origem subsaariana a bordo, ocorreu a cerca de 60 quilómetros a nordeste de Arrecife.

Por fim, no início da tarde, a cerca de 35 quilómetros a leste de Lanzarote, 59 pessoas - quatro crianças, 13 mulheres e 42 homens adultos - de origem subsaariana foram resgatadas de um barco de borracha.

O Ministério do Interior espanhol publicou, na semana passada, o balanço quinzenal da chegada de imigrantes às Ilhas Canárias por via marítima, registando-se, no primeiro mês deste ano, 566 pessoas a chegar às Ilhas Canárias em 14 barcos, contra 3.194 em 71 barcos no mesmo mês de 2022.

Sem passar uma semana de fevereiro, contabilizam-se já 509 pessoas resgatadas nas águas das Canárias, segundo dados oficiais.