Quatro pessoas assistidas após incêndio de Lisboa tiveram alta durante a noite

Dois adultos e duas crianças transportados para a urgência do Hospital de Santa Maria, na sequência do incêndio de sábado em Lisboa receberam alta durante a noite, disse à agência Lusa fonte da unidade hospitalar.

"Precisavam de receber oxigénio, mas não inspiravam cuidados", afirmou fonte do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

O incêndio, no número 55 da Rua do Terreirinho, provou dois mortos e 14 feridos. As duas mortes e os feridos são todos de nacionalidade estrangeira, a maior parte do sul da Ásia.