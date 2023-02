Casos de abusos sexuais na Igreja dominam imprensa nacional

Correio da Manhã:

- Mais de 4 mil crianças abusadas por padres"

- "Mais de 100 predadores estão no ativo"

- "Testemunhas contam horror"

- "Total de 4.815 menores vítimas em 72 anos"

- "25 casos remetidos para o Ministério Público"

- "Empresário assassinado a tentar parar rixa"

- "Galp dispara lucros para 2,4 milhões por dia"

- "Alentejo: Militar da GNR sobre com violência no namoro"

- "Olhão: Polícia caça gang que agredia imigrantes"

- "América abate balões em guerra de espionagem"

- "Benfica quer resolver passagem na Bélgica"

- "Aumenta contestação a Amorim"

Público:

- "'Mea culpa' - Bispos pedem desculpa por abusos na Igreja, mas não dizem se indemnizam vítimas"

- "Vítimas - Comissão independente estima que sejam pelo menos 4815"

- "Perfil - Vítimas muito jovens e uma 'esmagadora maioria' de padres entre abusadores distinguem Portugal de outros países"

- "Em 2021 - Três hospitais privados só fizeram partos por cesariana"

- "Preços - Portugal a meio da tabela na resposta à crise energética"

- "Ensaio - Um jardim à beira-mar: uma história da Praça do Império - Um texto de António Araújo no dia em que o Jardim da Praça do Império, em Lisboa, é reaberto"

- "Guerra na Ucrânia - Stoltenberg dramatiza: 'É urgente fornecer mais artilharia'"

Jornal de Notícias:

- "Comissão quer afastar padres e aumentar idade limite para denunciar abusos"

- "Diretores ameaçam demitir-se devido aos serviços mínimos"

- "F.C. Porto - Nove vitórias seguidas são caso único na Europa"

- "Alimentação - Mais pobres recebem 30 euros para completar cabazes"

- "Porto - Ninguém quer construir nova ponte por apenas 38,5 milhões"

- "Esfaqueia mulher em rua de Braga à frente do filho"

- "Casa da Música - Carlos Alberto Moniz volta hoje aos palcos e já atuou no JN"

- "Namorados - Polícia regista dez queixas diárias por violência"

- "Alto Minho - Aeródromo e aeroclube disputados em tribunal"

- "Póvoa de Varzim - Correntes d'Escritas junta cem autores de 15 países"

- "Diplomacia - Crise dos balões agrava tensão entre China e EUA"

Diário de Notícias:

- "Abusos na Igreja - Portugal tem mais mulheres vítimas e padres abusadores do que a Europa"

- "Previsões de Bruxelas - Economia portuguesa vai ter arrefecimento-relâmpago. Aumentos salariais atrasam alívio da inflação"

- "Montenegro atacado até no PSD - Quase 'xenofobia' e 'arrogância integracionista'"

- "Investigadores do Porto - Projeto cria trigo mais saudável, saboroso e sustentável"

- "Habitação - Casas novas serão absorvidas pelo mercado em três meses"

- "Benfica - Cidadãos chumbam mais EMEL e 'a junta vai respeitar'"

- "Mistério internacional - Depois do balão, OVNI levam a troca de acusações entre EUA e China"

- "Cancro pediátrico - Barnabés, os sobreviventes que levam esperança aos hospitais"

- "Caso Paulinho - Conselho de Disciplina profissional pode resolver falta de rapidez na decisão de castigos"

- "Iniciativa de ucranianos - Antigo seminário vai ser centro inovador de recuperação para feridos de guerra"

Inevitável:

- "Sete das vítimas dos abusos sexuais suicidaram-se - A conclusão está no relatório da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica"

- "Imparável - Greenvolt soma e segue"

- "Sempre a crescer, a empresa de energias renováveis (solar e eólica) que tem Paulo Fernandes como administrador e acionista dominante e que conta com Manso Neto como CEO é já uma das maiores da Europa.

Negócios:

- "Credores perdoam 270 milhões de dívidas à construtora Elevo"

- "Resgate dos PPR sem penalização só para adesões até setembro"

- "Salários não recuperam poder de compra até 2025 - Bruxelas vê inflação a penalizar rendimentos por mais dois anos"

- "Horta Osório soma mais um cargo de consultor - Banqueiro é 'senior advisor' da 'fintech' portuense Ebankit. Objetivo é apoiar a expansão internacional"

- "Radar África - O recado dado a Angola para se afastar da China"

- "Exportações dão mais quase 3% de margem de lucro às empresas"

- "Novo Banco - Reestruturação fechada deixa banco pagar mais a gestores"

- "Matérias-primas - Portugal já é o sétimo maior produtor mundial de lítio"

O Jogo:

- "Lucho González rendido à qualidade do polivalente que inclinou a balança em Alvalade: 'Pepê é a chave deste FC Porto'"

- "Extremo e médio serão reavaliados hoje, no regresso aos treinos - Galeno e Uribe em dúvida para o Rio Ave"

- "Sporting - Beto e Delfim, ex-jogadores dos leões, defendem não haver motivos para mudar de treinador - Amorim segue à prova de bala"

- "'Caso Paulinho': CD muda prazos de divulgação dos castigos"

- "Benfica - Jorge Teixeira jogou três vezes com o Brugge esta época e vê buracos na defesa: 'À medida de João Mário, Rafa e Guedes'"

- "Ferro é o 19.º jogador da formação a sair"

- "Braga - Média de 2,25 golos por jogo é a mais alta de sempre dos minhotos na I Liga - Poder de fogo em nível histórico"

- "Boavista-Casa Pia 0-0"

- "Rio Ave-Estoril 2-0"

A Bola

- "Águia voa ainda mais na Europa"

- "Benfica viaja hoje para a Bélgica"

- "Oitavos de final com Club Brugge podem valer recorde de receitas na Liga dos Campeões"

- "Os números que mostram como os encarnados estão entre os melhores da prova"

- "Disciplina do futebol: Federação não quer mais casos Paulinho"

- "Sporting: Radiografia à crise"

- "Leões arriscam época sem títulos"

- "Chermiti vive mês louco"

- "FC Porto: Exibição e golo em Alvalade projetam Pepê"

- "Ex-presidente do Grémio antecipa negócio com craque brasileiro"

Record:

- "Águia quer ser tubarão"

- "Objetivo é conseguir o melhor resultado de sempre na Champions"

- "Plantel acredita em desempenho histórico"

- "Encarnados não perdem há 11 jogos na liga milionária"

- "Igualar a série do FC porto de Mourinho é aposta para Brugge"

- "Prémio de eventual passagem aos 'quartos' pode ajudam à renovação de Grimaldo"

- "Clássico passa fatura"

- "Sporting: Sério risco de falhar acesso aos milhões europeus"

- "Derrota com FC Porto deixou leões a 8 pontos do 3.º lugar"

- "Champions vale cerca de 40MEuro - 60% do orçamento"

- "Última época fora da elite ditou prejuízo de 32,95MEuro"

- "Buraco nas receitas cria maior pressão nas vendas"

- "Equipa divide responsabilidades com Amorim"

- "Não há réu no banco"

- "FC Porto: Galeno e Uribe preocupam"

- "23 jogadores em 3 partidas - Conceição rentabiliza recursos"

- "Esteve em 5 golos em duas semanas - Pepê agarra papel de Otávio"