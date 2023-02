Defesa aérea de Kiev abateu balões de vigilância

As defesas antiaéreas ucranianas detetaram hoje seis "objetos inimigos" no espaço aéreo da capital ucraniana, a maioria dos quais foram abatidos, informou a Administração Militar de Kiev.

"Segundo informações que estão ainda a ser esclarecidas, [os objetos abatidos] são balões movidos pela força do vento", afirmaram as autoridades na rede social Telegram.

Os balões podem ser equipados com holofotes ou equipamentos de vigilância, disseram as autoridades de Kiev, admitindo que o objetivo do seu lançamento também pode ser obter informações sobre as defesas antiaéreas ucranianas.

O tipo exato e as características destes objetos poderão ser esclarecidos logo que a análise dos destroços dos balões abatidos for concluída, prometeu a Administração Militar de Kiev.

A agência noticiosa Ukrinform relatou que os sistemas de defesa aérea ucranianos detetaram os balões e, pouco depois, os alarmes antiaéreos foram ativados na capital.