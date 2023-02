Blinken afirma que a invasão russa foi um fracasso militar

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, descreveu hoje a invasão russa da Ucrânia como um "fracasso militar" e disse que, enquanto as hostilidades continuarem, o seu país e os seus aliados continuarão a apoiar a democracia.

As declarações de Blinken foram feitas numa conferência de imprensa com o seu homólogo grego, Nikos Dendias, durante uma visita oficial à Grécia.

O secretário de Estado norte-americano referiu que o fracasso do ataque russo, que completará um ano na sexta-feira, se deveu à "coragem do povo ucraniano e à ajuda dos seus aliados em todo o mundo".

Salientando que "todos querem que esta guerra termine o mais depressa possível", Blinken afirmou que, enquanto as hostilidades russas continuarem, os Estados Unidos e os seus aliados continuarão a "resistir" e a apoiar a democracia.

Observações que acontecem após a visita surpresa do Presidente norte-americano, Joe Biden, a Kiev, onde se encontrou na segunda-feira com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e anunciou uma ajuda militar adicional de 500 milhões de dólares (cerca de 469 milhões de euros) à Ucrânia.

Blinken confirmou hoje que o seu país tinha informado previamente a Rússia sobre a visita "para evitar potenciais perigos ou acidentes".

O político norte-americano salientou o papel que a Grécia tem desempenhado no "reforço do flanco ocidental da OTAN" (NATO) durante a guerra e salientou a importância que o porto norte de Alexandropolis ganhou no transporte de tropas e armas dos Estados unidos e da NATO para a Europa de Leste.

Por seu lado, Nikos Dendias referiu que a Grécia está a tornar-se um centro energético para a Europa, e Blinken salientou a importância do novo gasoduto que liga a Grécia à Bulgária (IGB), uma vez que ajuda os Balcãs a tornarem-se independentes do gás russo.

Sobre as relações greco-turcas, Blinken salientou a entrega "imediata" da ajuda grega às vítimas do terramoto na Turquia e instou os dois países a escolherem o caminho da diplomacia e a continuarem a evitar a "retórica agressiva".

Antes desta paragem em Atenas, Blinken esteve na Turquia, onde visitou as regiões mais duramente atingidas pelos devastadores sismos recentes.

Oficiais gregos e turcos afirmaram estar dispostos a tirar um tempo às disputas de longa data sobre as fronteiras marítimas no Mediterrâneo oriental, na sequência dos sismos que mataram cerca de 45.000 pessoas na Turquia e na Síria.

Blinken disse ainda esperar que a pausa proporcione uma oportunidade para o regresso à diplomacia.

"É do nosso profundo interesse e acredito no interesse tanto da Grécia como da Turquia que sejam encontradas formas de resolver divergências antigas", disse Blinken aos jornalistas.

A Grécia deverá realizar eleições parlamentares em abril e a Turquia contará com eleições gerais em junho.

O político norte-americano realizou na segunda-feira uma reunião com o primeiro-ministro grego, o conservador Kyriakos Mitsotakis, durante a qual reafirmou as excelentes relações entre os dois países.