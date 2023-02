GNR avança com Operação 'Carnaval 2023'

A Guarda Nacional Republicana, entre os dias 17 e 22 de fevereiro de 2023, realiza uma operação intensiva de sensibilização, patrulhamento e fiscalização nos locais de festividades, estabelecimentos comerciais onde se proceda à venda de artigos pirotécnicos e nos eixos rodoviários de acesso às principais zonas onde ocorram festividades associadas ao Carnaval.

O objetivo desta Operação é prevenir a venda e utilização de material pirotécnico, combater a criminalidade, contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os cidadãos, potenciando o sentimento de segurança, proximidade e confiança na Guarda.

As festividades associadas ao Carnaval provocam um aumento significativo do tráfego rodoviário em consequência das deslocações de inúmeras pessoas dos locais de residência habitual para os locais festivos, sendo este um período também propício a comportamentos de risco, tais como um maior consumo de bebidas alcoólicas e/ou substâncias psicotrópicas e a condução subsequente sob o seu efeito. Para isso, a Guarda empenhará em sinergia de esforços, o dispositivo de trânsito e o dispositivo territorial, garantindo uma maior eficiência do patrulhamento.

Durante a operação, a GNR, irá direcionar as ações de prevenção e de patrulhamento para: Tráfico de estupefacientes; Posse de material pirotécnico; Alterações de ordem pública; Atos de vandalismo.

As ações de fiscalização rodoviária incidirão, prioritariamente, sobre as seguintes temáticas: Condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas; Manobras perigosas, especialmente no que respeita à manobras de ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem; Excesso de velocidade; Condução sem habilitação legal; Excesso de lotação; Utilização indevida do telemóvel no exercício da condução; Não utilização ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção para crianças.

Prevê-se uma grande afluência e aderência de pessoas às festividades do Carnaval, atendendo a que nos últimos dois anos as comemorações estiveram condicionadas por força da pandemia COVID-19.