Surto de febre hemorrágica na Guiné Equatorial leva Camarões a limitarem viagens

As autoridades da Guiné Equatorial confirmaram esta semana a morte de pelo menos nove pessoas no norte do território devido a febres hemorrágicas, pelo que os Camarões anunciaram hoje a limitação de viagens para o país vizinho.

"O Ministério da Saúde informa o público sobre a existência de várias mortes inexplicáveis em algumas aldeias da província de Kie-Ntem, na Guiné Equatorial", disseram as autoridades de saúde camaronesas, em comunicado.

"Tendo em conta o elevado risco de importação desta doença e com o objetivo de detetar e dar resposta numa fase precoce, as autoridades administrativas locais tomaram medidas, que incluem a limitação de movimentos na fronteira entre os Camarões e a Guiné Equatorial", lê-se no documento.

Os Camarões anunciaram também o envio de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos naquela área.

"[O Ministério da Saúde] garante à população que, nesta fase, não há motivo para preocupação, pois o nosso mecanismo de vigilância e resposta está a funcionar corretamente", acrescentou.

Esta declaração dos Camarões surge dois dias depois de o Ministério da Saúde da Guiné Equatorial ter lançado um "alerta epidemiológico" para o país.

"Nas últimas semanas, uma situação epidemiológica incomum foi registada no distrito de Nsok Nsomo, província de Kie-Ntem, relacionada com nove mortes num curto intervalo de tempo", disseram as autoridades da Guiné Equatorial.

As vítimas mortais apresentavam sintomas de febre, situação de debilidade física, vómitos com sangue e diarreia.

A Guiné Equatorial, além de enviar para a zona norte, onde se registaram os casos, especialistas locais e da OMS, colocou as pessoas que contactaram diretamente com as vítimas mortais "em isolamento preventivo".

"Apelamos a todos os cidadãos para que mantenham a calma", acrescentou o Ministério da Saúde da Guiné Equatorial através de um comunicado.

A Guiné Equatorial é um dos nove Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).