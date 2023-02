Exportações nacionais de componentes automóveis batem recorde anual em 2022

As exportações de componentes automóveis aumentaram 10,2 mil milhões de euros em 2022, subindo 7,6% face a 2021, ultrapassado também 2019, um "recorde absoluto" segundo a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).

A representante do setor, em comunicado hoje divulgado, destaca que as exportações de componentes automóveis mantêm o seu ritmo de recuperação e ultrapassaram, pela primeira vez, a barreira dos 10 mil milhões de euros, ao exportar 10.179 milhões de euros.

Só em dezembro, estas exportações ascenderam a 722 milhões de euros, uma subida de 15,9% face ao mesmo mês de 2021

Os dados da AFIA mostram que, pelo oitavo mês consecutivo, desde maio e até dezembro, as vendas ao exterior ficaram acima do verificado em 2021.

No 4.º trimestre de 2022, venderam-se ao exterior 2.719 milhões de euros componentes automóveis, um acréscimo de 18,6% face ao período outubro a dezembro de 2021.

Uma análise às exportações de componentes automóveis por país, mostra que os cinco principais países continuam a representar 70% das exportações, mantendo-se Espanha na primeira posição, com vendas de 2.775 milhões de euros, seguida pela Alemanha (2.347 ME), França (1024 ME), Estados Unidos da América (613 ME) e Reino Unido (402 me).

"2023 será um ano de constante desafio, pois continuamos a viver momentos de incerteza mundial devido à difícil situação geopolítica determinada pela guerra na Ucrânia e a tensão entre os EUA e a China", destaca a AFIA no documento