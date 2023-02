Exportações portuguesas de frutas, legumes e flores atingem recorde em 2022

As exportações portuguesas de frutas, legumes e flores atingiram em 2022 o valor recorde de 2.040 milhões de euros, um aumento de 15,6% face a 2021, anunciou hoje a Portugal Fresh.

Em comunicado, a Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal refere ainda, que, com base nos dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as vendas internacionais do setor cresceram 13,6% em volume, para 1.835 milhões de quilos.

No ano passado, os principais produtos exportados foram o tomate processado (330 milhões de euros), os pequenos frutos (260 milhões de euros), os citrinos (172 milhões de euros), as peras (111 milhões de euros) e o tomate fresco (79 milhões de euros).

Em termos de mercados, Espanha continuou a ser o maior cliente de Portugal na compra de frutas, legumes e flores, com um peso de 35%, seguindo-se a França, Países Baixos, Alemanha, Reino Unido e Bélgica como os principais destinos da produção nacional em 2022.

No total, a União Europeia absorve 80% do total das exportações do 'cluster'.

Citado no comunicado, o presidente da Portugal Fresh considera que "este é um marco histórico para todo o setor e o resultado de mais de uma década de investimento, não só na promoção internacional, mas também em inovação e tecnologia".

"As empresas portuguesas estão de parabéns! Nestes últimos anos em particular, e num contexto particularmente adverso, demonstraram uma enorme capacidade de resiliência, o que só prova que a aposta no setor é uma aposta ganha e que é, de facto, estratégica para o desenvolvimento económico do país", afirma Gonçalo Santos Andrade.

Reafirmando a "urgente necessidade de valorizar o setor agroalimentar", o responsável reclama "um Ministério da Agricultura e Alimentação que corresponda a esta ambição de crescimento, com uma estrutura robusta e competente que trabalhe em estreita colaboração com o setor".

O presidente da Portugal Fresh anunciou hoje estes números em Berlim, onde 27 empresas, parceiros e organizações portuguesas marcam presença na Fruit Logistica, considerada "a maior feira empresarial do setor".

Criada em dezembro de 2010 para "valorizar a origem 'Portugal' e as características dos produtos nacionais, para além de promover as frutas, legumes e flores nos mercados interno e externo", a Portugal Fresh -- tem 87 sócios que representam mais de 4.500 produtores portugueses.