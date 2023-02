Presidente austríaco visita Kiev e manifesta apoio ao país

O Presidente austríaco, Alexander van der Bellen, chegou hoje a Kiev, onde manifestou o seu apoio ao "bravo povo ucraniano", poucas semanas antes de ser assinalado o primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia.

"Não esquecemos a Ucrânia. Estamos com o Presidente [Volodymyr] Zelensky e o bravo povo ucraniano. Juntos defendemos os valores europeus", escreveu Van der Bellen numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

O Presidente austríaco, independente mas com origem no partido Os Verdes, afirmou, à chegada ao território ucraniano, que a sua deslocação a Kiev tem um "objetivo deliberado de manifestar solidariedade" para com a Ucrânia, segundo um vídeo divulgado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.

A visita de Van der Bellen coincidiu com a da vice-presidente do parlamento federal alemão (Bundestag), Katrin Göring-Eckardt, do partido Os Verdes, parceiros da coligação governamental liderada pelo chanceler Olaf Scholz, que junta social-democratas, ambientalistas e liberais.

A Ucrânia "pertence à família europeia", afirmou a política alemã, que manifestou o seu apoio às aspirações de Kiev de aderir à União Europeia (UE) "assim que reúna os critérios formais para se candidatar oficialmente".

A ofensiva militar russa foi lançada a 24 de fevereiro de 2022 com o argumento, apresentado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, de que era necessário "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia.

A ação de Moscovo foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.