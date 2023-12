Etiópia entra em incumprimento ao não pagar juros de dívida em euro-obrigações

A Etiópia tornou-se o mais recente país africano a entrar em incumprimento da dívida, após a Zâmbia e Gana, ao falhar o pagamento de um cupão (juros) de 33 milhões de dólares de uma dívida em eurobonds.

"A Etiópia não pagou os juros da sua dívida" em euro-obrigações (obrigações emitidas pelos países da zona euro) no valor de 33 milhões de dólares (29,9 milhões de euros) confirmou à agência espanhola EFE um alto funcionário do ministério das Finanças etíope, que pediu o anonimato por não estar autorizado a falar com os meios de comunicação social sobre o assunto.

"Não foram pagos por uma razão, não por causa de problemas económicos", acrescentou o alto funcionário.

A Etiópia, o segundo país mais populoso de África, com mais de 120 milhões de habitantes, deveria ter efetuado o pagamento do cupão a 11 de dezembro, mas tecnicamente tinha até esta segunda-feira para pagar o dinheiro devido a um "período de carência" de 14 dias incluído numa cláusula do empréstimo, no valor de mil milhões de dólares.

O governador do Banco Nacional (central) da Etiópia, Mamo Mehretu, também confirmou hoje o incumprimento do cupão à televisão nacional etíope ETV.

"A Etiópia decidiu não pagar os juros da sua dívida em eurobonds porque está a negociar com o quadro comum do G20 (grupo de países desenvolvidos e emergentes) uma reestruturação da sua dívida externa, com base no princípio de que todos os credores devem ser tratados numa base comparável", explicou Mamo.

Uma vez que o governo está a negociar com o G20 a reestruturação da dívida externa total da Etiópia, a dívida em eurobonds também será tratada segundo o mesmo princípio, disse o governador.

O G20 acordou, em novembro de 2020, um quadro comum para a reestruturação das dívidas bilaterais e outras medidas de apoio aos países em desenvolvimento, cujas economias foram afetadas pela pandemia de covid-19.

De acordo com o alto funcionário, a Etiópia manteve conversações com os credores de euro-obrigações há quinze dias e chegou a um acordo de princípio, pelo que as conversações vão continuar até que seja alcançado um acordo completo.

A fonte acrescentou que a Etiópia não tem problemas em pagar os juros da sua dívida em euro-obrigações, tendo recebido recentemente do Governo chinês e dos países do Clube de Paris a "luz verde" para suspender o pagamento dos juros de uma dívida de 2,2 mil milhões de dólares.

A Etiópia está a passar por uma grande tensão financeira na sequência da pandemia de covid-19 e de uma guerra civil que se prolongou por mais de dois anos no norte do país, e entretanto alastrou do estado de Tigray aos estados vizinhos Ahmara, Afar e Oromia.