Putin visita estaleiro para apresentar novos submarinos nucleares russos

O Presidente russo, Vladimir Putin, viajou hoje até um estaleiro para participar na apresentação de novos submarinos nucleares, numa visita em que a Rússia procura mostrar o poderio nuclear do país.

A viagem de Putin ao estaleiro Sevmash, em Severodvinsk, na região de Archangelsk, no noroeste da Rússia, ocorre três dias depois de o líder russo ter declarado a sua intenção de concorrer a um novo mandato presidencial de seis anos.

Putin anunciou a sua decisão de concorrer às eleições presidenciais de 17 de Março, que é quase certo que vencerá, enquanto falava aos soldados que lutaram na Ucrânia, após uma cerimónia de entrega de prémios do Kremlin -- um cenário que sublinhou o seu foco na ação militar na Ucrânia.

A visita de hoje a Sevmash - onde Putin supervisionou o hasteamento da bandeira da Marinha no recém-construído submarino Imperador Alexandre III e nos submarinos nucleares de Krasnoyarsk - também procura sublinhar o foco do Kremlin no reforço das forças nucleares da Rússia em pleno clima de tensões com os EUA e com outros aliados da NATO sobre a invasão da Ucrânia.

Putin apresentou a sua decisão de enviar tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022 como uma resposta ao que descreveu como esforços ocidentais para ameaçar a Rússia e minar a sua segurança, enquanto a Ucrânia e os seus aliados denunciaram a ação como um ato de agressão não provocado.

Hoje, Putin prometeu levar a cabo planos para modernizar a Marinha russa, apresentando o Imperador Alexandre III como o sétimo submarino de propulsão atómica da classe Borei a entrar em serviço, cada um deles armado com 16 mísseis balísticos intercontinentais Bulava com capacidade nuclear.

Putin anunciou que mais três desses submarinos estão em construção, fazendo parte da tríade nuclear da Rússia, que também inclui mísseis nucleares terrestres e bombardeiros estratégicos com armas nucleares.

O Krasnoyarsk é um submarino nuclear do novo tipo Yasen, armado com mísseis de cruzeiro e torpedos, e foi projetado para caçar submarinos inimigos e também é capaz de atacar alvos terrestres.

Putin disse que outros cinco submarinos da classe Yasen estão a ser construídos.